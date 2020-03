Serena Williams parle de ses activités anti-stress

En 2017, Serena Williams a épousé le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian et, le 1er septembre 2017, elle est devenue la mère d’Alexis Olympia Ohanian Jr. après de nombreuses complications lors de l’accouchement. Au début de l’année, Williams, tête de série, a remporté son premier titre en simple en tant que mère au ASB Classic 2020 en battant Giorgi, McHale, Siegemund, Anisimova en chemin et Jessica Pegula en finale.

Le prochain tournoi de Williams était l’Open d’Australie 2020, où elle était classée 8e. Elle a battu Anastasia Potapova et Tamara Zidanšek respectivement aux premier et deuxième tours en deux sets, avant de tomber contre Wang Qiang en trois sets serrés au troisième tour.

Au cours d’une longue interview, Serena a parlé de ses activités anti-stress: «Quelque chose que je fais tous les jours [to] éteindre complètement mon cerveau, ce qui semble bizarre, mais parce que je travaille tellement entre le tennis et la course à mes autres propriétés – Serena Ventures et Serena Clothing », a-t-elle déclaré.

“Mais c’est beaucoup, donc j’ai juste besoin d’éteindre mon cerveau et de ne penser à rien. Parfois, c’est de la médiation. Parfois, il regarde une émission [on TV] cela n’a rien à voir avec quoi que ce soit, comme quelque chose de stupide ou amusant », a ajouté Williams.

“C’est beaucoup plus facile maintenant parce que je peux juste regarder mon bébé. Cela m’aide vraiment à me concentrer sur elle et à me concentrer sur l’instant et à ne penser à rien d’autre. Et je le fais exprès avec elle parce que je sais que je dois juste m’arrêter. Cela me permet de réinitialiser. Et obtenez plus d’énergie pour aller vous entraîner le lendemain ou prendre plus d’appels professionnels. ”