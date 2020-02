Serena Williams partage les difficultés d’une maman qui travaille

Serena Williams, l’ancienne tête de série américaine de 38 ans, qui a rencontré le plus grand nombre de Graals sacrés du Grand Chelem par un homme ou une femme à l’ère ouverte, classée 63e sur la liste des athlètes les mieux payés au monde de Forbes l’année dernière et Le numéro mondial de la WTA

À ce jour, une détentrice d’une bourse de 92,71 millions de dollars n’a pas hésité ni peur de partager que sa vie n’était pas uniquement consacrée à la célébrité, à la célébrité ou à la gloire. Il aurait pu y avoir bien plus que cela, comme être une bonne mère que l’on oserait même ignorer qu’il pourrait y avoir une tâche plus difficile pour une femme, même si c’est Serena Williams.

Serena, la sensation américaine et un modèle emblématique des athlètes féminines du monde entier, adorée depuis longtemps pour ses services sans faille et ses coups de fond au galop, qui vient d’être deux titres du Grand Chelem timides du record de 25 ans de Margaret Court, a partagé son expérience de une mère dans un post Instagram émotionnel plus tard la semaine dernière en disant: “… Travailler et être maman n’est pas facile.

Je suis souvent épuisé, stressé, puis je vais jouer un match de tennis professionnel. Nous continuons. Je suis tellement fière et inspirée par les femmes qui le font jour après jour. Je suis fier d’être la maman de ce bébé ”