Serena Williams partage son secret pour rester productive

Joueuse de tennis vainqueur du Grand Chelem 23 fois, femme d’affaires, créatrice de mode, épouse, mère d’un enfant de 2 ans, luttant pour les droits à l’égalité des sexes … ce ne sont que quelques-unes des choses que Serena Williams a réalisées jusqu’à présent dans sa carrière.

Et si vous voulez être une super performante comme elle, Williams, 38 ans, a des conseils sur ce qu’elle fait tous les jours pour rester productive. Dans une interview à CNBC Make It, Serena dit: “Quelque chose que je fais tous les jours [to] éteindre complètement mon cerveau, ce qui semble bizarre, mais parce que je travaille tellement entre le tennis et la course à mes autres propriétés – Serena Ventures et Serena Clothing.

Mais c’est beaucoup, donc j’ai juste besoin d’éteindre mon cerveau et de ne penser à rien. Parfois, c’est de la médiation. Parfois, il regarde une émission [on TV] cela n’a rien à voir avec quoi que ce soit, comme quelque chose de stupide ou amusant.

C’est beaucoup plus facile maintenant parce que je peux juste regarder mon bébé. Cela m’aide vraiment à me concentrer sur elle et à me concentrer sur l’instant et à ne penser à rien d’autre. Et je le fais exprès avec elle parce que je sais que je dois juste m’arrêter.

(Cela me permet de) me réinitialiser et devenir plus énergique pour aller m’entraîner le lendemain ou prendre plus d’appels professionnels. “Serena dit que la deuxième habitude qu’elle a inculquée est de boire au moins un gallon d’eau par jour, même lorsqu’elle ne s’entraîne pas. .

“C’est une chose que je m’assure de toujours faire.” La sœur de Serena, Venus, est également apparue au programme l’année dernière et a déclaré que ses habitudes incluaient un sommeil de huit heures par jour et la mise à pied de la malbouffe.