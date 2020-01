Serena Williams passe devant Tamara Zidansek

La 8e tête de série et la septuple championne de l’Open d’Australie Serena Williams passent au troisième tour pour la 18e fois consécutive, battant Tamara Zidansek 6-2, 6-3 en une heure et 18 minutes. La championne majeure à 23 reprises a remporté sa 351e victoire à ce niveau, frappant 25 gagnants et 28 erreurs directes pour garder les points sur sa raquette tout le temps.

Au milieu du deuxième set, Williams a lutté un peu pour trouver son A-game, manquant quelques tirs de routine et permettant à Tamara de rester en contact avant que Serena ne conclue l’affaire avec une solide finition. La Slovène a créé quatre occasions de pause et n’a réussi à en convertir aucune, luttant contre 14 opportunités offertes à Serena et donnant un service quatre fois pour frapper la porte de sortie malgré un solide effort dans le deuxième set où elle aurait pu ouvrir un écart de 4-2.

Trouver la gamme dès le début, Serena a mérité une pause à 15 dans le premier match et a tiré un gagnant du service dans le deuxième match pour confirmer la pause et cimenter l’avantage. Williams a repoussé une chance de pause dans le quatrième match pour rester en tête, offrant une autre pause dans le prochain match pour se retrouver 4-1 devant.

Servant pour le set à 5-2, Serena a tenu à 15 avec un vainqueur de service, clôturant la première partie du match en 31 minutes et espérant plus de la même chose dans le reste de la rencontre. Le Slovène a repoussé sept points de rupture dans les matchs trois et cinq dans le deuxième set, créant une énorme opportunité d’avancer avec trois chances de pause à gagner au match six.

Restant concentrée, Serena a repoussé ceux-ci et a pris les commandes après cela, concluant une pause amoureuse qui l’a renvoyée 4-3 et scellé l’affaire avec une gagnante de retour au neuvième match pour entrer dans les 32 derniers et rester sur le parcours du titre.