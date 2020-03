Serena Williams présente dans le programme de financement et de mentorat Hello Alice «Business for All»

Hello Alice, une plateforme technologique pour les propriétaires d’entreprise, a annoncé son dernier programme de financement et de mentorat appelé Business for All, qui mettra en vedette, entre autres, la légende du tennis Serena Williams, qui est également un investisseur dans Hello Alice, et l’acteur devenu entrepreneur Gwyneth Paltrow , selon Inc.com.

Parmi les autres mentors qui font partie du programme, citons l’entrepreneur de mode Rebecca Minkoff, l’actrice Kristen Bell, Lisa Price, Phyllis Newhouse et Jean Case. Le programme Business for All est ouvert à tous, mais il “met un accent particulier” sur les femmes, les personnes de couleur, les entrepreneurs LGBTQ +, les entrepreneurs handicapés et les personnes affiliées à l’armée et aux entrepreneurs peuvent postuler eux-mêmes ou être nommés par d’autres.

Le programme fournira 200 000 $ en subventions, à partir de 10 000 $ à 50 000 $ et des possibilités de mentorat seront offertes à jusqu’à 100 000 entrepreneurs. Business for All est l’œuvre des cofondatrices de Hello Alice, Carolyn Rodz et Elizabeth Gore.

Depuis sa création en 2016, Hello Alice compte plus de 100 000 utilisateurs. S’adressant à Forbes, Rodz a déclaré: «Il y a plus de 40 millions de petites entreprises en Amérique et 550 000 nouvelles petites entreprises démarrent chaque mois. La nouvelle majorité est le segment de propriétaires de petites entreprises.

Ils augmentent de façon exponentielle en nombre. Nous cartographions les ressources [on Hello Alice] à travers l’écosystème, les opportunités de financement, le mentorat, les opportunités éducatives du réseau », explique Rodz. “Lorsqu’un entrepreneur arrive, une série de guides étape par étape leur montre les ressources qui leur sont pertinentes, en fonction de qui ils sont et du type d’entreprise qu’ils développent”.