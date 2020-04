Serena Williams, raisons d’être la meilleure joueuse de tennis de l’histoire

Pourquoi continuer à souffrir, à être déçu et à se mettre au défi alors qu’il n’y a rien à prouver? C’est la question à laquelle seules les personnes appelées à entrer dans l’histoire du sport peuvent répondre avec des arguments solides. Serena Williams elle est l’une d’entre elles, une figure légendaire, une bête de compétition qui dilapide tous les records imaginables et a réussi à élever le tennis féminin à un statut supérieur. Dominant, charismatique, ambitieux, unique. Ses défauts émanent de l’excès de toutes ces vertus, sa croisade particulière pour l’autonomisation des femmes après avoir été mère n’est rien d’autre qu’une incitation suprême à continuer de souffrir et sachant que tout ce qu’il fait dépasse le monde du sport.

Il lui sera difficile en 2020 d’ajouter un nouveau titre de Grand chelem qui a été difficile à atteindre depuis 2017. Les dernières années de l’Américaine sont une pile de déclarations déplacées, des airs de supériorité sur et en dehors de la piste, ainsi que des déceptions retentissantes en se rendant compte qu’à 38 ans, elle ne peut plus gagner n’importe qui si elle n’est pas à 100%, et même dans cet état, il y a des rivales capables de la vaincre. Les critiques s’accumulent, mais il faut comprendre que pour qu’une femme gagne 24 tournois du Grand Chelem vous ne pouvez pas être parfait et si vous pouvez pécher quelque chose, c’est une certaine arrogance. Les données proposées par ESPN sont choquantes et méritent d’être analysées.

Obsédé par l’ajout d’un autre qui vous permet d’équilibrer 24 titres Margaret Court, Serena s’est habituée aux commentaires des défis majeurs. Certaines ont été remplies, comme dépasser Steffi Graf en tant que joueur du Était ouvert avec plus de tournois majeurs gagnés, tandis que d’autres ne l’ont pas, comme la reprise des quatre majors au cours de la même saison. Cependant, tout ce qui a été réalisé mérite d’être répété encore et encore, numéroté avec la froideur que les données froides donnent et classé comme pertinent afin d’évaluer la valeur de l’exploit d’une femme qui continue à vouloir écrire des lignes dans son disque d’or. Ceux-ci sont le Raisons pour lesquelles, quoi qu’il arrive, Serena Williams devrait être considérée comme la meilleure joueuse de tennis de l’histoire Et, pourquoi ne pas le dire, l’un des meilleurs athlètes indépendamment de la discipline ou du sexe.

-C’est la femme de l’ère ouverte qui a remporté le plus de titres du Grand Chelem (23).

-Une des deux femmes qui a remporté un grand tournoi avec moins de 20 ans, entre 20 et 30 et avec plus de 30 (l’autre est Chris Evert.

-Depuis ses 30 ans, il a ajouté 10 titres du Grand Chelem.

-Gagnante à l’Open d’Australie 2017, elle est devenue la femme la plus âgée à remporter un tournoi de cette ampleur (35 ans et 124 jours).

-Bien qu’il n’ait pas obtenu le Grand Chelem (comme Graf en le terminant avec l’or olympique), il a ajouté deux titres consécutifs à deux reprises, entre 2002-2003 et 2014-2015.

-Joueur qui a pu être numéro 1 mondial avec plus d’âge (35 ans).

-Seulement elle et Navratilova à l’ère ouverte ont pu remporter six titres du Grand Chelem sans renoncer à un seul set.

-Il a accumulé 186 semaines consécutives au sommet du classement WTA, à égalité avec Graf.

– Entre mai 2009 et mars 2018, elle n’a jamais accumulé deux défaites consécutives, ce qui n’a éclaté que lors des premiers événements qu’elle a joués après avoir été mère (Indian Wells et Miami).

-Le seul joueur qui a remporté trois titres du Grand Chelem après avoir sauvé les balles de match.

-C’est le joueur de tennis avec le plus de tournois du Grand Chelem gagnés sur un terrain dur, avec 13.

-La plupart des joueuses de tennis vétérans ont battu le numéro 1 mondial (Simona Halep à l’Open d’Australie 2019, 37 ans)

-Il est parmi les trois seuls joueurs de tennis capables d’avoir gagné dans le même tournoi numéro 1, 2 et 3 du classement (Miami 2002). Les autres étaient Steffi Graf (Roland Garros 1998) et Venus Williams (WTA Finals 2008).

-Joueuse avec un laps de temps plus long entre son premier titre du Grand Chelem et son dernier: 18 ans, entre 1999 et 2017.

-Le seul joueur de tennis (masculin ou féminin) à avoir remporté un tournoi en quatre décennies différentes, après celui réalisé à Auckland 2020. Uniquement en golf (Sam Snead, Raymond Floyd et Davis Love III) et NASCAR (Dale Earnhardt), ils ont a fait du sport.

.