Serena Williams rate une chance de vivre le double plaisir de l’ASB Classic

Perdant quatre finales majeures en 2018 et 2019, Serena Williams semble déterminée à changer cela dans la saison à venir, jouant toujours à un niveau élevé malgré ses 38 ans en août dernier. Après le retrait de Bianca Andreescu, Serena était la tête de série à l’ouverture de la saison à Auckland, battant Jessica Pegula 6-3, 6-4 pour remporter le premier titre WTA depuis l’Open d’Australie 2017 et aussi celui avec lequel elle peut partager sa fille Olympia.

À la recherche d’une double joie, Serena a également joué dans la finale du double avec sa grande amie Caroline Wozniacki qui prend sa retraite à l’Open d’Australie, perdant face à Asia Muhammad et Taylor Townsend 6-4, 6-4 en une heure et 11 minutes pour rester les mains vides après une semaine palpitante et amusante en Nouvelle-Zélande.

Servant à 74%, Asia et Taylor n’ont perdu que 14 points en dix matchs avec service, repoussant sept points de rupture sur huit en trois matchs avec service pour maintenir la pression sur Serena et Caroline qui n’étaient pas au même niveau que lors du précédent. allumettes.

L’Américain et le Danois ont eu beaucoup de mal au deuxième service, se séparant trois fois des cinq occasions offertes à une paire d’étoiles américaines pour terminer deuxième. Serena a dû enregistrer un point de rupture dans le match d’ouverture avant que Wozniacki n’ait subi une pause dans le troisième match suite à un succès fracassant de Townsend.

Williams et Wozniacki ont fait une pause dans le match suivant pour revenir du côté positif du tableau de bord avant que Caroline ne soit brisée à 15 à la septième partie grâce à un retour profond de Townsend que le Danois n’a pas contrôlé.

Taylor et Asia ont sauvé deux chances de pause lors du prochain match avec les vainqueurs pour rester en tête, tenant à 5-4 lorsque Serena a envoyé un lob depuis longtemps pour saisir le premier match. Dominant au prochain, la paire plus jeune a obtenu une autre pause dans le troisième jeu du deuxième set et a repoussé deux chances de pause pour confirmer la pause dans le prochain match, perdant seulement un point au service dans les trois prochains matchs de service et se déplaçant vers le haut avec quatre vainqueurs à 5-4 pour commencer une célébration massive de leur premier titre WTA en double.