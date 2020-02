Serena Williams rejoint The Mom Project en tant que conseillère stratégique

La légende du tennis Serena Williams a rejoint The Mom Project, une destination de carrière de premier plan reliant les mamans à des entreprises de classe mondiale, en tant que conseillère stratégique, selon un communiqué de presse de la société. Le projet Mom dessert actuellement une communauté de plus de 200 000 professionnels, tout en les connectant à plus de 50 millions de dollars en opportunités économiques depuis sa création en 2016.

Certaines des entreprises qui travaillent avec The Mom Project incluent actuellement Facebook, Nike, Invesco, Etsy, JLL, Gap, Delta, Uber, Twitter, Apple et Georgia Pacific. Williams a commenté dans le cadre de l’annonce: «J’appelle les PDG, les chefs de personnel et les chefs d’entreprise, petits et grands.

Peu importe que vous soyez une équipe de 1 ou 100 000 personnes; si vous embauchez, envisagez-vous d’embaucher des mamans? Ensemble, nous pouvons influencer la façon dont le travail est effectué et créer un meilleur lieu de travail pour l’avenir. “Allison Robinson, PDG et fondatrice de The Mom Project, a déclaré:” C’est un rêve d’accueillir Serena dans notre équipe; elle est vraiment l’incarnation de la mission de The Mom Project et de ce à quoi nous aspirons.

Serena est un modèle pour tant de mamans, nous rappelant que lorsque nous reconnaissons notre propre force – nous sommes imparables. En unissant nos forces, nous serons en mesure d’accélérer le changement pour les mamans en Amérique et de défendre le soutien nécessaire sur le lieu de travail et par le biais de politiques publiques pour assurer leur prospérité. Selon Forbes, l’un des plus grands investisseurs du projet The Mom est Initialized Capital, le fonds de capital-risque du co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, qui est le mari de Serena.

Bien que les termes de l’accord avec The Mom Project n’aient pas été divulgués, Forbes dit qu’il est probable que Williams recevra des capitaux propres de la société. Serena, 23 fois championne du Grand Chelem en simple en tennis, poursuit le record absolu de Margaret Court avec 24 tournois du Grand Chelem en simple.

L’ancien n ° 1 mondial est actuellement classé n ° 9 au classement mondial.