Beaucoup pensent que Roger Federer est le joueur de tennis qui relie le passé, le présent et l’avenir. Si cela est vrai, en ce qui concerne les célibataires masculins, Je crois que le vrai joueur de tennis qui relie les époques de tennis passées avec le tennis actuel et le tennis du futur est Serena Williams.

Pendant ce temps, l’Américaine a remporté les années après la dernière fois un titre, à l’Auckland International, mais elle a été éliminée au troisième tour de l’Open d’Australie 2020. Serena a montré au cours de sa longue carrière qu’elle était compétitive en simple féminin et en double féminin. et doubles mixtes.

Elle a remporté 23 titres en simple féminin, 14 en double féminin et deux en double mixte, auxquels il faut ajouter la médaille d’or en simple féminin aux Jeux olympiques de Londres de 2012 et celles en double féminin aux Jeux olympiques de 2000, 2008 et 2012 avec sa sœur. Vénus.

Serena est une joueuse de tennis complète, qui peut être comparée aux grands joueurs de tennis du passé, tels que Suzanne Lenglen, Margaret Osborne DuPont, Helen Wills Moody, Billie Jean King, Margaret Smith et Martina Navrátilová.

Tous sont des joueurs compétitifs dans toutes les spécialités. Dans le tennis moderne, un joueur peut se spécialiser soit en simple masculin / féminin, soit en double masculin / féminin et en double mixte. Il est difficile de voir un joueur capable de concilier différentes spécialités et même les Big Three de cette époque n’ont pas pu le faire: Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont fondé leur carrière sur le simple masculin.

Margaret Smith mène ce classement avec un total de 64 chelems. Martina Navratilova suit avec 59, puis Serena Williams et Billie Jean King avec 39 slams au total. Il est donc clair que Serena Williams est la vraie joueuse de tennis qui incarne l’esprit du tennis passé, du tennis actuel et du tennis futur (citations de Charles Dickens à part).

Elle est la véritable héritière de ses prédécesseurs, avec une capacité à être compétitive dans toutes les spécialités. Un succès que même les trois grands n’ont pas atteint.