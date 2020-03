“Serena Williams représente l’accomplissement de l’impossible”

La star hollywoodienne Will Smith travaille actuellement sur la production du film ‘King Richard’, basé sur la vie du père de Serena et Venus Williams. En plus du Smith susmentionné, qui jouera évidemment Richard Williams, Jon Bernthal et Aunjaneu Ellis feront également partie de la distribution.

Les 39 titres du Grand Chelem de Serena ont placé son co-troisième sur la liste de tous les temps et deuxième à l’ère ouverte: 23 en simple, 14 en double féminin et deux en double mixte. Elle est la joueuse la plus récente à avoir détenu simultanément les quatre titres du Grand Chelem en simple (2002-2003 et 2014-2015) et la troisième joueuse à y parvenir à deux reprises, après Rod Laver et Graf.

En 2019, elle a été classée 63e dans la liste des athlètes les mieux payés au monde de Forbes. Elle est également la plus récente joueuse à avoir remporté un titre du Grand Chelem sur chaque surface (dur, terre battue et herbe) en une année civile (2015). Elle est également, avec sa sœur aînée Vénus, la dernière joueuse à avoir détenu simultanément les quatre titres du double féminin du Grand Chelem (2009-2010).

S’adressant à Sports Illustrated, Smith a partagé ses réflexions sur Serena Williams: «Elle représente l’accomplissement de l’impossible. Elle ne devrait pas exister. Si vous vérifiez les chiffres, vous ne pouvez pas faire une Serena Williams à partir des ingrédients à partir desquels Serena et Venus Williams ont été fabriquées.

Elle représente donc un phare de possibilité. “Bernthal joue le rôle de l’entraîneur de tennis Rick Macci, qui a initialement entraîné Serena et Venus en Floride dans les années 1990. Et Ellis joue le rôle de la mère de Serena et Venus, Brandi Williams.