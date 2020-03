“Serena Williams représente un phare de possibilité” – Will Smith

C’est l’année 2015 où Sports Illustrated a remis ses prix de fin d’année et l’acteur américain Will Smith a également assisté à l’événement. Au milieu de la cérémonie, Smith a partagé ses réflexions sur Serena Williams à SI.

Cette année-là, Serena a été déclarée «Sportive de l’année» de SI. Elle a tenu les quatre tournois du Chelem à la fois, à partir de l’US Open 2014 jusqu’à Wimbledon 2015. Et sa séquence de 33 victoires dans les matchs majeurs a été interrompue par Roberta Vinci en demi-finale de l’US Open 2015.

Outre son éminence en slam, la super-femme de WTA Williams a décroché les titres au Miami et au Cincinnati Open. De plus, elle vient de laisser tomber deux matchs non-Chelem contre Petra Kvitova à Madrid et Belinda Bencic à la Coupe Rogers. Au total, le «sportif de l’année» de l’IS Williams n’a perdu que trois matchs en 2015.

Will Smith sur Serena Williams

«Elle représente l’accomplissement de l’impossible. Elle ne devrait pas exister. Si vous vérifiez les chiffres, vous ne pouvez pas faire une Serena Williams à partir des ingrédients à partir desquels Serena et Venus Williams ont été fabriquées. Elle représente donc un phare de possibilités », Will Smith a chanté les louanges de Serena.

Les soeurs Williams sont certainement constituées des tutoriels donnés par leur père de 78 ans, Richard Williams. Sans ses leçons, le «duo dynamique» du tennis n’aurait pas atteint sa niche actuelle. Le public du tennis sera ravi d’en savoir plus sur les techniques mises en œuvre par Richard, qui les ont rendus invincibles dans le sport.

Pour cela, l’acteur de 51 ans Smith travaille actuellement sur le film biographique ‘King Richard’. Le film est basé sur Serena et le père de Vénus Richard Williams. Jon Bernthal et Aunjaneu Ellis font également partie de la distribution du film.

Bernthal joue le rôle de l’entraîneur de tennis Rick Macci, qui a initialement entraîné Serena et Venus en Floride au cours des années 1990. Et Ellis joue le rôle de Serena et la mère de Vénus, Brandi Williams. Il y a quelques semaines, le casting a été repéré en train de travailler dessus.

Le père de Serena et Venus, Richard n’avait initialement aucune connaissance formelle du tennis. Plus tard, il a pris des cours de tennis, a étudié le sport à fond et a ensuite présenté ses filles à ce sport. Il a créé un livre de jeu de 78 pages pour ses filles et les a formées en conséquence.

Il a été inspiré par la championne de Roland-Garros 1978 Virginia Ruzici de Roumanie. Après l’avoir regardée jouer à la télévision, Richard a commencé à travailler sur l’avenir de ses filles au tennis.