Serena Williams révèle ses moments préférés dans le style de carrière de tennis

Serena Williams a ouvert l’année en disputant deux finales à l’Auckland International. En simple, après trois ans de pause, elle a remporté le 73e titre WTA en battant facilement Jessica Pegula en deux sets, tandis qu’en binôme avec son amie Caroline Wozniacki, elle a été arrêtée par ses compatriotes Townsend / Muhammad lors du dernier acte.

À l’Open d’Australie 2020, elle a été surprise par la Chinoise Wang Qiang, qui l’a battue 4-6 7-62 5-7 au troisième tour. Lors de la Fashion Week de New York, la championne du Grand Chelem, 23 fois, a révélé ses moments préférés dans le style de carrière de tennis: “J’ai donc pensé à cela et je pensais immédiatement à la jupe en jean que je portais en 2002 avec les bottes hautes”, a déclaré la star du sport sur ses looks préférés.

“Alors je me suis dit, c’est un mensonge. Mes choses préférées dans la vie sont les tutus. Le look tutu avec Virgile. J’ai gardé toutes ces robes. J’essaye les choses. Parfois, elles sont un raté”, a plaisanté Serena. “Je pense que c’est tellement amusant de s’amuser avec la mode et dans mon sport, j’ai une excellente occasion de jouer dans quelque chose de vraiment sauvage et vraiment amusant et de vraiment m’exprimer.”

Williams a remporté un record de 13 titres en simple du Grand Chelem sur dur. Williams détient le record d’Open Era pour la plupart des titres remportés à l’Open d’Australie (7) et partage le record d’Open Era pour la plupart des titres remportés à l’US Open avec Chris Evert (6). Elle détient également le record du plus grand nombre de matchs de simple féminin gagnés dans les tournois majeurs avec 351 matchs.