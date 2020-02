Serena Williams révèle son icône de style

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, est connue pour être l’une des plus grandes icônes de style du tennis. Mais quand on lui a demandé qui était son icône de style, la superstar américaine a dit que c’était la superstar latine Jennifer Lopez. Selon le Daily Mail, Williams a commenté: «Je pense qu’en ce moment, vous ne pouvez pas penser au style et ne pas penser à Jennifer Lopez. Lopez, 50 ans, a récemment étonné les fans du monde entier avec un certain nombre de superbes tenues au Super Bowl 2020 spectacle de mi-temps, aux côtés de sa superstar de la pop latine Shakira.

“Elle est juste un peu ridicule et au-delà incroyable. Elle a toujours été élégante. Je veux dire, j’ai hâte d’avoir son âge parce que je veux ressembler à ça. “Serena s’exprimait à New York plus tôt cette semaine où elle a dévoilé sa collection de mode – une ligne de vêtements appelée S by Serena – au New York Fashion. La semaine.

Elle a révélé sa collection du printemps 2020 aux studios Spring et a également eu une entrevue avec la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour. Sur le terrain, Serena faisait partie de la récente équipe de Fed Cup des États-Unis qui a battu la Lettonie pour se qualifier pour la finale de la Fed Cup à Budapest en avril.

Elle a perdu au troisième tour de l’Open d’Australie à Melbourne contre Wang Qiang de Chiina, ce qui a mis fin à sa tentative d’égaler le record de Margaret Court de 24 titres en simple du Grand Chelem.