Serena Williams révèle son secret pour concilier tennis et vie personnelle

Ces dernières années, de nombreux initiés ou sympathisants du monde entier ont été étonnés et parfois même perplexes face à l’entêtement de Serena Williams. Depuis deux ans, l’Américain poursuit sans succès le seul véritable record qui lui manque, les 24 Slams remportés par Margaret Court.

Au fil des ans, Serena a récolté de mauvaises défaites et même parfois de mauvais chiffres, souvent causés par une condition décevante. À 38 ans, il lui est maintenant difficile de se battre et de gagner contre de jeunes joueuses de tennis. Gagner près de 29 millions de dollars en prix et endossements, Williams était l’athlète féminine la mieux payée en 2016.

Elle a répété cet exploit en 2017 alors qu’elle était la seule femme sur la liste Forbes des 100 athlètes les mieux payés avec 27 millions de dollars en prix et en avenants. Elle a remporté le prix “ Laureus Sportswoman of the Year ” à quatre reprises (2003, 2010, 2016, 2018), et en décembre 2015, elle a été nommée sportive de l’année par le magazine Sports Illustrated.

En 2019, elle a été classée 63e dans la liste des athlètes les mieux payés au monde de Forbes. La gagnante du Grand Chelem, 23 fois, s’est parfaitement maintenue en forme pour être compétitive sur le circuit de tennis. De plus, elle a également suivi toutes les activités commerciales.

«Quelque chose que je fais tous les jours, c’est d’éteindre complètement mon cerveau, ce qui semble bizarre, mais parce que je travaille tellement entre le tennis et la course à mes autres propriétés, Serena Ventures et Serena Clothing. Mais c’est beaucoup, donc j’ai juste besoin d’éteindre mon cerveau et de ne penser à rien », a déclaré Williams à CNBC Make It.

“Cela m’aide vraiment à me concentrer sur Olympie et à me concentrer sur l’instant et à ne penser à rien d’autre”, a-t-elle ajouté. «Et je le fais exprès avec elle parce que je sais que je dois juste arrêter».