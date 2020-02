Serena Williams s’associe à P&G Brand Secret pour promouvoir l’égalité des sexes dans le sport

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, est la dernière ambassadrice de la marque pour le déodorant secret P&G, en s’associant à la marque pour promouvoir l’égalité des sexes dans le sport. S’adressant à WWD, Williams, 38 ans, a déclaré: «[Secret] a une histoire de soutien aux problèmes des femmes et de lutte pour l’égalité des femmes.

C’est ce que je fais. Je me bats pour l’égalité et je parle des préjugés sexistes. Cela n’a de sens que pour moi de me joindre à cette charge avec Secret ». Dans le cadre de leur collaboration, Secret et Williams mèneront une étude sur l’inégalité entre les sexes dans le sport pour voir comment les préjugés sexistes se manifestent pour les athlètes, des joueurs du secondaire aux ligues sportives professionnelles, après quoi la marque fera un don de 1 million de dollars à des organisations qui traitent ces problèmes. problèmes.

Serena a parlé des problèmes d’inégalité entre les sexes tout au long de sa carrière, tout comme la marque Secret. En juillet, la marque a fait un don de 529000 $ à l’équipe nationale féminine de football des États-Unis – qui parlait de gagner moins que ses homologues masculins – après sa victoire en Coupe du monde.

Secret a également publié une publicité pour le Super Bowl LIV qui mettait l’accent sur l’inégalité entre les sexes dans les sports en mettant en évidence les joueuses de football. Williams avait commenté leur collaboration. “Il est très important pour moi que j’utilise ma plateforme pour attirer l’attention sur les nombreux problèmes rencontrés par les femmes dans le sport et pour appeler à un changement significatif.

La marque Secret répond à cet appel depuis des années en prenant des mesures concrètes pour soutenir les athlètes féminines. Le sport a changé ma vie et je me sens obligée de continuer à redonner pour assurer un avenir meilleur aux femmes dans le sport.

Je suis incroyablement honoré d’unir mes forces à celles de Secret et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration pour poursuivre la lutte pour l’égalité des sexes pour tous les athlètes ».