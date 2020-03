“Serena Williams se rapproche de plus en plus du 100% fitness”

Serena Williams a raté le titre du Slam depuis 2017 et en 2019, elle a été battue dans les deux finales disputées respectivement à Wimbledon et à l’US Open. Lors de l’Open d’Australie à Melbourne, l’ancien numéro 1 mondial a battu Anastasia Potapova et Tamara Zidanšek respectivement aux premier et deuxième tours en deux sets, avant de tomber contre Wang Qiang en trois sets serrés au troisième tour.

Dans une récente interview, son entraîneur Patrick Mouratoglou a évoqué les conditions de la 23e championne du Grand Chelem. “Elle se rapproche de plus en plus de la forme physique à 100%, mais je ne pense pas qu’elle soit encore là.

Il est important de sentir que votre condition physique est à un niveau suffisamment élevé pour vous permettre de récupérer beaucoup de balles si vous rencontrez des problèmes lors des rallyes », a déclaré Mouratoglou. «Serena Williams a disputé sept tournois du Grand Chelem et atteint la finale de quatre d’entre eux, perdant à chaque occasion.

Dans aucun d’entre eux, nous n’avons vu la Serena qui avait remporté 23 titres en simple du Grand Chelem avant de prendre une pause de 14 mois pour avoir son premier enfant. Les gens me demandent si Serena joue suffisamment de tournois loin des tournois du Grand Chelem.

Bien sûr, jouer et gagner des matchs ne peut que vous donner confiance. Mais je ne pense pas que le manque de confiance ait été le problème pour elle. Vous ne gagnez pas les quarts de finale et les demi-finales comme elle l’a fait sans avoir confiance en vous. De même, il n’y a eu aucun problème avec son niveau de tennis pour ces finales ».