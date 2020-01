Serena Williams se réjouit d’être interrogée sur les adieux de Wozniacki

L’amitié profonde qui unit Caroline Wozniacki et Serena Williams depuis de nombreuses années, une relation qui a traversé les pistes et créé un grand lien entre eux. C’est pourquoi cela ne surprend pas la réaction que l’Américaine a eue lorsqu’elle a été interrogée sur les sentiments qu’elle avait après les derniers adieux du tennis de son grand ami. Bien qu’elle ait perdu face à Wang, Serena n’a pas pu contenir l’émotion et a déclaré que son grand ami lui manquerait lorsqu’elle ne serait plus sur le circuit.

L’excitation de Serena Williams face au retrait de Wozniacki –

