Serena Williams sera une juge invitée de célébrité lors de la finale de la saison 18 de Project Runway

Selon E!, Serena Williams sera un juge invité célèbre lors de la finale de la saison 18 de Project Runway. Nouvelles. La finale de la saison 18 de Project Runway se compose de deux parties – la première partie sera diffusée ce soir à 21 h et la deuxième partie sera diffusée la semaine prochaine, où Serena apparaîtra en tant que juge invitée.

Serena jugera les quatre derniers designers Victoria Cocieru, Sergio Guadarrama, Geoffrey Mac et Nancy Volpe-Beringer sur la piste. Williams se joindra aux juges Brandon Maxwell, Nina Garcia et Elaine Welteroth et au mentor Christian Siriano pour la finale.

Parmi les autres célébrités qui ont comparu en tant que juges invités dans l’émission, citons Rachel Brosnahan, Cyndi Lauper, Leslie Jones, Lindsay Vonn, Kiernan Shipka et Laverne Cox. Serena n’est pas étrangère à la mode – elle a étudié le design de mode et est elle-même créatrice – affichant récemment sa deuxième collection à la New York Fashion Week le mois dernier.

Elle a présenté sa première collection en septembre dernier. Williams, 38 ans, a remporté 23 titres du Grand Chelem en simple au cours de sa carrière. Elle est actuellement classée n ° 9 au monde. Après avoir donné naissance à sa fille, Olympia, elle est retournée au tennis et a atteint quatre finales du Grand Chelem depuis.

Elle vise toujours à remporter son 24e titre en simple du Grand Chelem – ce qui la rapprochera de Margaret Court pour le record du plus grand nombre de titres en simple du Grand Chelem de l’histoire.