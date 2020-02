Serena Williams s’inscrit pour une campagne pour l’égalité des sexes

Le secret de Procter & Gamble Co. a signé Serena Williams autour du travail de la marque en faveur de l’égalité des sexes, faisant don d’un million de dollars supplémentaires à la cause à laquelle la marque a déjà fait un don de 1 million de dollars l’année dernière.

Dans le cadre de l’accord, l’ancien n ° 1 mondial apparaîtra dans les publicités de la campagne “All Strength No Sweat” de Secret à partir du mois prochain. La campagne sera lancée avec une étude sur le sport et la manière dont les préjugés sexistes se produisent du secondaire au professionnel ».

“Nous allons tirer parti de ces enseignements et identifier les opportunités clés pour la façon dont nous, Serena et Secret, allons dépenser le prochain million de dollars”, a déclaré Sara Saunders, directrice de marque associée pour Secret.

«Nous voulons vraiment comprendre les choses des femmes elles-mêmes qui le vivent. La raison principale pour laquelle nous avons voulu signer Serena est qu’elle a une vision de l’égalité et des préjugés à un niveau beaucoup plus profond en raison de la carrière qu’elle a eue. »

“Il est très important pour moi que j’utilise ma plateforme pour attirer l’attention sur les nombreux problèmes rencontrés par les femmes dans le sport et pour appeler à un changement significatif”, a déclaré Williams dans un communiqué. «La marque Secret répond à cet appel depuis des années en prenant des mesures concrètes pour soutenir les athlètes féminines.

Le sport a changé ma vie et je me sens obligé de continuer à redonner pour assurer un avenir meilleur pour un partenariat étroit afin de poursuivre la lutte pour l’égalité des sexes pour tous les athlètes ». Parlant de la façon dont Williams a été pensée pour cette campagne, Saunders a expliqué: «Nous savons d’un point de vue personnel qu’elle est une sœur, une fille et une mère dévouées. Nous avons juste senti qu’elle était une championne vraiment bien équilibrée qui cadrait vraiment bien avec notre marque ».