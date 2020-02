Serena Williams toujours assez bonne pour remporter une autre épreuve mais a besoin d’une nouvelle approche, admet son entraîneur

Serena Williams a encore une fois échoué dans sa tentative de remporter un Grand Chelem record et son entraîneur Patrick Mouratoglou admet qu’ils doivent trouver «une stratégie différente» pour atteindre leurs objectifs.

Après avoir fait son retour au tennis de compétition quelques mois seulement après avoir donné naissance à sa fille en septembre 2017, l’ancienne n ° 1 mondiale Williams a atteint les finales de Wimbledon et de l’US Open en 2018 et 2019.

Cependant, elle a perdu les quatre finales en deux sets.

On attendait beaucoup de la gagnante du Grand Chelem à 23 reprises lors de l’Open d’Australie de cette année après sa victoire à Auckland lors de la préparation du Grand Chelem d’ouverture de la saison.

Le joueur de 38 ans a perdu au troisième tour à Melbourne Park contre Wang Qiang et Mouratoglou admet qu’ils doivent envisager de changer les choses.

“Nous devons accepter le fait que cela ne fonctionne pas”, a-t-il déclaré à BBC Sport.

Il a ajouté: «Peut-être revenir avec un angle différent, une stratégie différente et des objectifs différents pour qu’elle puisse y arriver.

“Elle se sent positive, elle se sent aussi négative parce que c’est un échec quand elle ne gagne pas un Grand Chelem.

«Nous devons faire face à la réalité, mais elle est convaincue qu’elle peut y arriver sinon elle ne serait probablement plus sur un court de tennis.

«Elle croit qu’elle peut y arriver et je le crois aussi. Elle n’est pas si loin, mais nous devons changer quelques choses. »

Le titre de Williams à Auckland au début de janvier était son premier depuis l’Open d’Australie de 2017 et son premier depuis qu’il est devenu mère.

Beaucoup l’ont poussée à aller jusqu’au bout à l’Open d’Australie, mais elle n’a jamais commencé pendant son match contre Qiang et a ensuite décrit sa performance parsemée d’erreurs comme «non professionnelle».

“Nous ne nous attendions pas du tout à perdre si tôt, ou à perdre du tout”, a déclaré Mouratoglou.

Il a poursuivi: «Elle avait tout pour se retirer, 23 titres du Grand Chelem. Mais elle a décidé de revenir, elle a décidé de faire tous les efforts, les efforts physiques, les efforts mentaux, pour revenir au jeu, dans le but de marquer plus de tournois du Grand Chelem et de battre le record de tous les temps.

“Il est difficile de savoir combien de chances elle aura, je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir jouer, mais être capable d’atteindre quatre finales du Grand Chelem en dit long sur son niveau, et elle n’est pas si loin.

«Son niveau est assez bon, mais nous devons comprendre ce qui se passe et pourquoi elle n’est pas en mesure d’en gagner un. Il y a une grande différence entre atteindre une finale et gagner. »

