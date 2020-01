Serena Williams Trolls Grigor Dimitrov sur sa tenue non conventionnelle

L’ancien numéro trois mondial, Grigor Dimitrov, a terminé sa tournée de l’Open d’Australie 2020 au deuxième tour du tournoi. La 18e tête de série a disputé un marathon en cinq sets contre les Américains Tommy Paul et a perdu 6-4, 7-6 (8), 3-6, 6-7 (3), 7-6 (10-3). Plus que son tennis, le survêtement deux pièces particulier de Dimitorv a attiré de nombreux regards à Melbourne. L’homme de 28 ans a posté sa photo avec lui portant ce survêtement et la légende américaine Serena Williams a commenté, “Ummm … est-ce la mienne?” Elle faisait référence à la tenue que Dimitrov portait.

“Je ne veux pas être vanille” – Grigor Dimitrov

Le Bulgare voulait essayer quelque chose de différent et son amour pour les couleurs l’a poussé à porter quelque chose d’inhabituel pour le Happy Slam. «Je pense que la tenue est amusante. Je ne veux pas être vanille. Je l’aime vraiment. J’adore les couleurs. J’aime aussi expérimenter et quand (je suis) là-bas, je ne pense pas vraiment à la tenue. J’avais déjà quelques amis qui se disaient: «(Nous) savions que vous alliez le porter avant, nous n’étions pas sûrs que vous alliez porter le tout», a-t-il exprimé son choix.

Victoire difficile pour Serena Williams

L’Américaine numéro huit mondiale Serena Williams s’est imposée 6-2, 6-3 contre Tamara Zidansek au deuxième tour de l’Aussie Open. Le score montre qu’il s’agissait d’un match simple, mais dans le deuxième set, ce fut une bataille difficile pour Serena.

À 3-2, Zidansek a eu plusieurs occasions de prendre une avance de 4-2 alors que l’Américain a produit une série d’erreurs directes. Avec Zidansek, ne profitant pas de ses points de rupture contre Williams, l’ancienne championne a maintenu son service à 3-3.

«J’ai fait tant d’erreurs d’affilée et j’ai dû lutter contre mes propres problèmes internes», a déclaré Williams. “Je savais que je devais mieux jouer et je ne pouvais pas continuer à faire des erreurs non forcées comme ça, sinon ça allait être une longue soirée pour moi.”

Prochainement, Serena Williams jouera la 27e tête de série Wang Qiang de Chine au troisième tour de l’Open d’Australie 2020.