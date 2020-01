Serena Williams va retourner travailler encore plus dur

Patrick Mouratoglou, l’entraîneur de l’icône du tennis américain Serena Williams, dit que Williams était en colère après sa troisième sortie à l’Open d’Australie de cette année. Serena a été battue au troisième tour de l’Open d’Australie par la Chinoise Wang Qiang 6-4, 6-7, 7-5, ce qui a mis fin à ses espoirs de remporter son 24e titre du Grand Chelem.

La dernière fois que Serena a remporté un chelem, c’était en 2017 à l’Open d’Australie. Depuis lors, elle a atteint quatre finales en simple du Grand Chelem mais n’a pas pu atteindre le Slam n ° 24. Selon Fox Sports Malaysia, Mouratoglou a commenté: «Je comprends complètement qu’elle est en colère, je suis déçu aussi – c’est normal.

Mais cela va aider, car c’est sûr qu’elle va retourner travailler encore plus dur. Elle veut gagner à nouveau un grand chelem, elle veut en gagner plusieurs si possible. Elle travaillera très dur pour cela et travaillera dur à chaque match.

Nous ne sommes pas inquiets. Nous avons juste besoin de comprendre, de trouver des solutions, de retourner au travail – ce que nous ferons bientôt parce que Serena le veut et nous ferons tout notre possible pour l’obtenir ». Wang, qui avait perdu contre Williams à l’US Open pour la perte d’un seul match il y a quelques mois, a ensuite perdu contre le Tunisien Ons Jabeur lors des 16 derniers matchs.