Serena Williams vise à écrire l’histoire en 2021 avec un nouveau record olympique

Serena Williams et son entraîneur Mouratoglou sont motivés pour viser la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo reportés, même s’ils prévoyaient d’obtenir la médaille attendue cette année. En plus de viser la médaille d’or, Serena peut entrer dans les livres d’histoire et devenir la première joueuse de tennis à remporter les Jeux olympiques au cours d’une année impaire.

«Elle et moi (Serena) avions hâte de décrocher à nouveau l’or aux Jeux olympiques de Tokyo cette année, mais l’objectif n’a été reporté qu’en 2021… ce qui nous donne une autre motivation: devenir la première joueuse de tennis à remporter les Jeux olympiques une année impaire ! ” a déclaré Patrick Mouratoglou sur Instagram.

Williams a déjà quatre médailles d’or, mais une seule d’entre elles a été obtenue lors du tirage au sort en simple, réalisé lors des Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres. Pour monter sur le podium, Serena a battu Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka et, enfin, Maria Sharapova avec un écrasant 6/0 6/1.

«Les Jeux olympiques de Londres de 2012 n’étaient que le deuxième tournoi de notre collaboration avec Serena, le deuxième joué à Wimbledon – et le deuxième qu’elle a remporté en simple et en double. Huit ans plus tard, cela reste l’un de mes souvenirs préférés avec elle aussi parce qu’elle a joué parmi les meilleurs tennis de sa carrière ».

fit remarquer Mouratoglou. Cependant, il convient de noter que même si Serena Williams parvient à obtenir la médaille d’or en 2021, les Jeux olympiques porteront le nom de Jeux olympiques de Tokyo 2020, conformément à la décision du Comité international olympique.