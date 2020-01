Serena Williams voulait commencer la formation quelques jours après la naissance de l’enfant

Patrick Mouratoglou, l’entraîneur de Serena Williams, révèle que la superstar américaine voulait reprendre l’entraînement pour son retour au tennis quelques jours seulement après l’accouchement, selon The Sun. Mouratoglou fait la révélation dans un documentaire exclusif pour Eurosport, selon The Sun.

L’entraîneur français dit: “Je me souviens que j’étais à Wimbledon et qu’elle était à la maison très enceinte. Elle m’a appelé et m’a dit:” Pouvez-vous s’il vous plaît organiser pour moi un partenaire qui frappe en septembre? “Je viens de dire:” Serena, vous êtes accouchement en septembre. “Et elle a juste dit:” Oui, quand je vais accoucher, je veux commencer ma formation. “J’ai répondu que les médecins ne la laisseraient pas et elle a juste dit:” Ne me sous-estimez pas! “.

Elle pense que tout est possible pour elle. Je dois dire, la connaissant beaucoup mieux maintenant, que la plupart du temps c’est vrai. Elle est une icône partout dans le monde, et grâce à elle, les Noirs ont accès à un sport qui était en grande partie un sport blanc et maintenant c’est un sport pour tout le monde ».

Mouratoglou, 49 ans, dit que Serena est la personne la plus forte qu’il connaisse. “Je décrirais Serena comme la personne la plus forte que j’aie jamais rencontrée. Elle pense qu’elle peut tout faire – parfois je pense que cela peut lui faire du mal, mais c’est surtout ce qui fait d’elle ce qu’elle est”.

Williams a remporté l’épreuve WTA ASB Classic le week-end dernier à Auckland – qui était son premier titre depuis qu’elle est devenue mère. Elle vise à remporter son 24e titre du Grand Chelem à Melbourne et est classée n ° 9 au monde – elle se rendra à Melbourne comme l’une des favorites du tournoi.

Serena poursuit le record absolu de Margaret Court avec 24 titres en simple du Grand Chelem. Elle a remporté 23 titres en simple du Grand Chelem jusqu’à présent dans sa carrière, et a perdu les quatre dernières finales aux Chelems où elle a joué.