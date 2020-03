Sergi Bruguera demande le calme avec Carlos Alcaraz

Avec le tirage au sort du Finale de la Coupe Davis 2020 déjà fait, le capitaine de l’équipe espagnole, Sergi BrugueraIl a discuté avec ‘Radio Marca’ de la situation actuelle du tennis, conditionné par le coronavirus, ainsi que des rivaux que l’Espagne aura en novembre prochain à Madrid, si la situation actuelle redevient normale d’ici là.

Sergi a d’abord analysé les mesures à prendre, en toute responsabilité. “Comme tout le monde, en espérant que cette situation puisse être inversée et en faisant ce qu’il nous dit, comme tout le monde. Je ne suis pas un expert, tout ce qu’ils recommandent, c’est quoi faire. Il est difficile de se concentrer sur le tirage au sort pour ce qui s’est passé, ce qui est très sérieux. Au final, le sport est la dernière chose à laquelle vous pensez, mais vous pensez positivement. “

“La Russie ira toujours pour le titre”

Le groupe, avec l’Équateur et la Russie, est toujours difficile à cause du format. “Oui, surtout avec le format qui existe, à l’intérieur, en hauteur, trois sets. Tout rival peut vous mettre en difficulté. Toute surprise peut sauter, s’ils se qualifient c’est parce qu’ils sont de bonnes équipes et que vous devez les respecter. La Russie sera toujours un rival qui vise le titre est l’un des favoris pour le gagner. Ce n’est pas agréable de toucher dans le groupe. “

Défendre le titre n’est pas une pression, selon Bruguera. “Nous avons déjà gagné, personne ne nous le prend et maintenant une autre édition commence, j’espère pouvoir compter sur les meilleurs mais pas parce qu’avoir gagné l’année dernière signifie que vous devriez gagner. Nous avons remporté trois croix en double, il est très difficile de gagner une égalité. Non Je pense qu’il y a une sélection qui est très préférée, car avec ce format, elle est très ouverte. “

Le champion de Roland Garros en 1992 et 1993 a également apprécié l’apparition de Carlos Alcaraz, dont il reste prudent. “S’il augmente cette attente, c’est parce qu’il a cette qualité pour l’élever. Ce que nous devons faire n’est pas de mettre plus de pression dessus parce que nous avons connu des cas où les jeunes garçons ont fait des ravages, mais oui, nous sommes très heureux qu’Alcaraz ait cette pire qualité.” que de le laisser travailler calmement pour jouer au Challenger, et nous verrons comment ça évolue. “

