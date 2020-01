Sergiy Stakhovsky a une nouvelle entreprise en dehors du tennis

À 34 ans, Sergiy Stakhovsky sait que sa carrière tire à sa fin et que le joueur de tennis ukrainien pense déjà à son avenir en dehors du tennis. S’adressant au site Web de Tennis Tour Talk, Stakhovsky, l’ancien numéro mondial.

31, dit qu’il travaille sur un projet viticole depuis quelques années et qu’il lancera son propre vin plus tard ce mois-ci à Kiev. «J’ai commencé le projet il y a cinq ans. En 2015, nous avons loué deux hectares de vignobles en Ukraine.

Nous avons replanté, nous avons restructuré. Nous avons planté des vins différents. Nous allons lancer le 30 janvier à Kiev avec deux rouges: un raisin géorgien Saperavi et un Merlot. C’est pourquoi je ne joue pas à Quimper. C’est une entreprise difficile.

Nous avons un grand marché en Ukraine avec seulement quelques producteurs mais nous n’avons pas la culture de la consommation de vin. Voilà donc le défi. J’espère que nous allons faire partie de cette culture de la consommation de vin en Ukraine. Je ne sais pas comment ça va se dérouler.

Je crois que nous avons un produit très décent. Nous avons consacré beaucoup d’efforts et de connaissances à ce projet. Pour moi, ce n’est pas une entreprise. Si nous continuons ce projet, ce sera assez juste pour moi. “L’Ukrainien, qui est classé No.

153 dans le monde, dit qu’il n’est pas un grand fan de vin mais qu’il aime le processus et la culture qui le sous-tendent. “Je ne peux pas dire que j’aime boire du vin. J’aime tout le processus et la culture derrière la consommation de vin. C’est plus un produit alcoolisé sain à boire.

Cela vous fait plaisir et vous pouvez le partager avec vos amis. Tout le concept de la consommation de vin ne concerne pas la consommation, il s’agit de partager les différentes expériences d’un même vin et la dégustation avec des amis. Je me suis lancée dans le tournoi de Primrose à Bordeaux.

Les sponsors sont de très bons producteurs de vin de la région. J’ai été avec des gens impliqués dans cette culture unique et j’adore ça. Nous sommes orientés à 90% pour l’Ukraine. Nous serons très locaux. Notre production pour l’Europe ne concernera que certaines bouteilles.

J’essaie de négocier un stock à Bordeaux et nous aurons un stock à Budapest, où j’habite actuellement. Nous essayons de couvrir le marché autrichien, slovaque, hongrois et tchèque. Je vais apporter localement du vin pour les amis mais le commander sur internet n’est pas pour l’instant.

Peut-être pour l’avenir. Stakhovsky prévoit de jouer un calendrier différent en 2020, et se concentrera sur le fait de jouer le tirage au sort de qualification aux événements ATP plutôt que de jouer trop de Challengers. “Ça va être une saison différente pour moi cette année, car je jouerai beaucoup moins.

Je vais me concentrer sur les événements au niveau de la tournée, jouer les qualifications et si je n’entre pas, je n’irai pas aux Challengers. Après ce tournoi ici, je vais à Montpellier, Rotterdam et Marseille. Le seul Challenger que je jouerai est Pau, car je me suis engagé envers mon très bon ami Jeremy Chardy, qui dirige l’événement.

Ce fut également un très bel événement l’année dernière. Après cela, je vais probablement sauter un mois car la tournée aura lieu aux États-Unis et nous avons une égalité en Coupe Davis avant cela. Je ne voyagerai donc pas aux États-Unis. Ce sera une saison très différente pour moi et très probablement l’une de mes dernières.

Enfin, concernant son objectif sur le terrain pour la saison 2020, Stakhovsky dit vouloir se qualifier pour les JO de Tokyo plus tard cette année. “Mon plus grand objectif pour cette année est de me rendre aux Jeux olympiques. Pour cela, je dois rester quatre mois et je dois collecter environ 400 points.

C’est un objectif très réalisable et réalisable. Pour moi, c’est la priorité en ce moment. ”

Pendant ce temps, cela s’est produit … Quatre ans de travail seront dévoilés le 30 janvier dans #Kyiv #Acebystakhovsky pic.twitter.com/eARQRJdlUm – Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 10 janvier 2020