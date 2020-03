Sergiy Stakhovsky: Faire des Jeux Olympiques est une priorité: sinon Wimbledon pourrait être le dernier tournoi

L’Ukrainien Sergiy Stakhovsky dit que sa principale priorité dans les mois à venir est de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo et s’il ne le fait pas, alors il est probable que Wimbledon soit son dernier tournoi professionnel, tout en parlant au site Web de BTU.

Stakhovsky, 34 ans, a déclaré: “Je me concentre sur les grands tournois, car il devient plus difficile de se motiver dans les challengers. Je ne vais probablement pas participer à une série de tournois en Asie. La principale priorité est de se rendre aux Jeux olympiques. .

Si cela ne fonctionne pas, je n’exclus pas que Wimbledon sera mon dernier tournoi. J’ai une bonne carrière, j’ai 34 ans. Je ne rajeunis pas. Il m’est difficile de trouver une excuse pour trois enfants quand je quitte la maison, mais au classement je suis 150e au monde.

Je m’entraîne professionnellement dans tous les départements. Mais le résultat des performances ne me donne pas la satisfaction que j’attends. J’exagère peut-être mes exigences. Je ne sais pas … L’Ukrainien dit qu’il n’est pas satisfait de ses résultats ces derniers temps.

“Je me bats avec ceux que je dois battre, et souvent je les perds. Bien sûr, cette situation ne me convient pas. J’ai beaucoup combattu dans ma vie. Tout ce que ma carrière m’a donné a été réalisé grâce à mon propre travail, famille et le soutien de mes proches.

Cependant, maintenant la charge émotionnelle est en train de mourir. À cet égard, la Coupe Davis a toujours eu une influence positive sur moi, voyons … Je vais au tournoi de Rennes – il y a 600 à 800 spectateurs dans les gradins. Le public est formidable, mais émotionnellement pas aussi vivifiant qu’auparavant.

Traîner en 34 ans et combattre sur des «challengers» avec les jeunes qui récupèrent chaque ballon? Ils essaient de vous prouver quelque chose, mais vous n’en avez plus besoin. La jeunesse grandit et se développe. À mon âge – vous ne pouvez que maintenir le niveau, tout en travaillant dur de manière irréaliste pendant 5-6 heures par jour.

À la maison, mes trois enfants ne voient pas leur père. Vous devez comprendre à quel point il est difficile pour une femme qui est constamment seule dans l’agriculture et d’élever des enfants. “En parlant de ses enfants, Stakhovsky dit:” Nicephorus, il a 4,5 ans, me demandant constamment si je vais l’emmener avec moi pour les tournois.

La femme d’Attila Migalko – Natalia – joue au tennis avec Taisia ​​et Nikifor deux fois par semaine. Aussi dans leur groupe de formation est l’enfant de Sergei Rebrov – Nikita. Quant à l’avenir, je vais leur donner un choix. Je ne voudrais pas qu’ils aillent à la tournée de tennis et jouent professionnellement, mais s’ils le veulent – je ne les dissuadera pas.

Les chances d’atteindre le niveau supérieur sont faibles. En même temps, vous sacrifiez tout – santé, éducation, amis. Et un point important – la famille. ”