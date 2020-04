Sergiy Stakhovsky révèle qu’il a été offert de l’argent pour perdre un match à l’Open d’Australie

Le joueur de tennis ukrainien Sergiy Stakhovsky a révélé qu’on lui avait offert de l’argent pour perdre son match du premier tour à l’Open d’Australie 2009 contre le Français Arnaud Clement. Dans une interview à la télévision ukrainienne, l’ancien joueur du Top 40 raconte: «Quand j’étais à l’Open d’Australie, on m’a offert 100 000 dollars que j’ai perdus au premier tour Arnaud Clément.

Il y en avait deux et ils sont soutenus par des «investisseurs». J’ai fini par perdre le match après avoir mené deux sets à un. En sortant de la cour, je pense que s’il se tenait là, je l’aurais juste frappé avec ma raquette. “

Stakhovsky dit qu’il a également discuté de la même chose avec l’unité d’intégrité du tennis, qui venait juste d’être créée. “Après le match, je suis allé à TIU (l’unité d’intégrité du tennis) et ils ont demandé qui c’était. J’ai dit:” Attendez, êtes-vous prêt à protéger ma famille? Parce qu’il est un pion, les gens derrière lui – sont dangereux, et toute ma famille est en Ukraine.

Ils ont dit qu’ils ne pouvaient rien garantir. “Clément a remporté le match 6-3, 2-6, 4-6, 6-2, 6-1. Stakhovsky est surtout connu pour avoir battu huit fois vainqueur et champion en titre Roger Federer en la 2e manche des Championnats de Wimbledon 2013 mettant fin au record de la légende suisse de 36 quarts de finale consécutifs du Grand Chelem et atteint le Top 40 en simple et en double.

Il a également récemment envoyé un message au PDG de Tesla, Elon Musk, lui demandant d’aider l’Ukraine avec des fournitures médicales pendant la pandémie de COVID-19.