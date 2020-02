Série sans précédent de Serena Williams en tant que numéro un mondial

Icône de tennis invincible du 21e siècle, Serena Williams a créé un héritage sans précédent dans le sport féminin. Et pour les années à venir, personne dans le sport féminin ne semble être à proximité de ses réalisations. Un de ses records incassables est de 186 semaines consécutives de séjour au sommet de la première place de la WTA. Elle partage la place avec l’allemand Steffi Graff.

En remontant dans le temps, en 2002, Serena a détrôné l’aînée de sa sœur Vénus aux championnats de Wimbledon et a remporté la première place mondiale pour la toute première fois de sa carrière. Cette saison-là, Serena a également conquis son premier «Serena Slam».

Fait intéressant, elle a été la première femme afro-américaine à être classée au sommet de la WTA. Jusqu’à aujourd’hui, parmi la communauté afro-américaine des joueurs de tennis, seuls Serena et Venus pouvaient atteindre le sommet de la WTA.

Début de la séquence de 186 semaines consécutives de Serena Williams

La séquence de 186 semaines consécutives de Serena a commencé après avoir battu Petra Kvitova lors des quarts de finale de l’Open de Doha 2013. Williams est revenue au sommet pour la sixième fois de sa carrière et est devenue la femme la plus âgée à le conserver.

Après avoir perdu en finale de Doha, Williams a prolongé sa séquence de victoires à 34. Elle a remporté des titres à Miami et à Charleston. Et pendant la saison d’argile, elle a remporté les titres à Madrid et à Rome. En finale de Madrid, Wiliams a joué la deuxième tête de série, Maria Sharapova.

Lors de ce match, la défaite de Serena contre Maria lui aurait enlevé la première place mondiale mais elle a prévalu sur la Russe. Ils se sont de nouveau affrontés en finale de l’Open de France 2013 et Williams a triomphé.

Maria Sharapova et Serena Williams

Après avoir perdu le match au quatrième tour de Wimbledon 2013 face à Sabine Lisicki, Serena vient de s’incliner face à Victoria Azarenka en finale de Cincinnati.

L’as américain a remporté des titres en Suède, au Canada et en Chine pour rester ferme au sommet. Ses victoires à l’US Open et à la finale de la WTA 2013 l’ont par conséquent rendue irremplaçable depuis la première place.

Le numéro un mondial de fin d’année pour la quatrième fois

En 2014, Serena Williams a commencé sa saison avec un titre à Brisbane. Elle a remporté des titres à Miami et à Rome, mais elle ne s’est pas détériorée avec le Grand Chelem jusqu’à la première moitié de la saison.

Néanmoins, après avoir été triomphant au cours de l’été américain sur le terrain dur avec des titres à Cincinnati et après avoir remporté l’US Open, Williams est resté au sommet de la WTA. Plus tard, avec sa victoire sur Simona Halep lors des finales mondiales 2015, Williams a conclu l’année en tant que joueuse numéro un mondiale pour la quatrième fois.

Serena Williams

En ce début d’année 2015, ce fut une grande saison pour Serena Williams. Elle est entrée dans la saison avec une séquence de victoires en Grand Chelem et elle l’a prolongée à 33. Elle a remporté l’Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon et a complété son «Serena Slam 2.0».

Après avoir perdu contre Roberta Vinci en demi-finale de l’US Open, Serena a conclu sa saison 2015 avec la ceinture numéro un mondiale Yea-End.

Quand Serena a dépassé le record de Chris Evert

Cette saison, au mois d’octobre Williams, a surpassé Chris Evert pour la troisième semaine de classement au classement mondial. De plus, elle est devenue la première joueuse depuis Steffi Graf en 1990 à détenir le premier rang pendant deux années consécutives.

En 2016, Williams a perdu les finales de l’Open d’Australie et de l’Open de France mais a remporté la victoire à Wimbledon. Sa victoire majeure sur gazon a égalé le record majeur de l’ère ouverte avec Steffi Graf puisqu’il s’agissait de son 22e titre du Grand Chelem.

Quand la séquence a-t-elle été interrompue?

Lors de l’US Open, elle a été battue par Karolina Pliskova en demi-finale. Mais cette semaine-là, Williams a égalé Steffi Graf pendant les plus longues semaines consécutives en tant que numéro un mondial à 186 semaines.

US Open 2016

Avec Angelique Kerber remportant son deuxième Grand Chelem à Flushing Meadows, elle a éliminé Serena de la première place et est devenue numéro un mondiale pour la toute première fois de sa carrière.

Collectivement, Williams a été classé numéro un mondial pendant 319 semaines. C’est la troisième somme la plus élevée de l’ère ouverte du tennis.