Seul avocat ne jouant pas au tennis

L’entraîneur Daniel Vallverdu a déclaré que l’organe directeur du tennis en Grande-Bretagne (LTA) ne devrait “plaider que pour ne pas jouer au tennis” en ces temps difficiles. Dimanche, le LTA a fourni une liste de conseils pour ceux qui veulent jouer au tennis pendant la pandémie de coronavirus.

Dans sa déclaration, la LTA a énuméré un certain nombre de mesures de précaution et de sécurité qui devraient être prises avant, pendant et après la récréation. * Fermeture de tous les espaces sociaux sur un site, y compris les vestiaires et les toilettes * Utilisez la réservation en ligne pour les courts et les sessions dans la mesure du possible * Une période tampon sera mise en place entre les créneaux de réservation du terrain pour laisser le temps aux joueurs de partir avant l’arrivée des prochains joueurs * Activité ne devrait avoir lieu que lorsque les déplacements à destination et en provenance des tribunaux peuvent être effectués d’une manière conforme aux conseils en matière de distanciation sociale, les joueurs ne voyageant pas ensemble, sauf s’ils font partie d’un groupe résidant au même endroit * L’activité doit être conforme aux recommandations du gouvernement des mesures de distanciation sociale en tout temps (définies par Public Health England comme ne passant pas plus de 15 minutes à moins de 2 mètres d’une personne), y compris à l’arrivée et au départ d’un tribunal * Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir respecter les des conseils de distanciation sociale lorsque vous entreprenez une activité de tennis et d’entraîneur en format double, vous ne devez faciliter l’activité qu’avec deux joueurs par court

Il est conseillé aux joueurs de ne pas changer de point pendant le jeu * Les entraîneurs pour éviter la proximité lors de la rétroaction ou lorsque les joueurs se reposent * Assurez-vous qu’aucun contact physique entre les joueurs pendant les échauffements ou les jeux * Aucune activité extrascolaire ou sociale ne devrait avoir lieu Vallverdu, qui travaille avec Stan Wawrinka et Karolina Pliskova, pense que tout le monde devrait rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus.

C’est absolument ridicule! @the_LTA devrait SEULEMENT préconiser de NE PAS jouer au tennis DU TOUT #StayAtHome https://t.co/DphRLLkoDw – Daniel Vallverdu (@danielvallverdu) 22 mars 2020

Mardi, la LTA a suivi les conseils du Premier ministre britannique et a fermé ses installations et ses courts de tennis.