Seul un petit pourcentage de joueurs tirent profit du tennis

Le portugais Gastao Elias espère que l’initiative de Novak Djokovic pour aider les joueurs de rang inférieur pendant la pandémie de coronavirus aidera, car il dit que seule une petite quantité de joueurs tirent profit du tennis Elias, un ancien numéro un mondial.

57 ans, n’a disputé qu’un seul événement cette année avant la suspension du Tour et il a chuté au 532e rang mondial. Le Portugais de 29 ans n’a gagné que 520 $ cette année, mais ses gains en carrière grâce aux prix du tournoi s’élèvent à 1 180 954 $.

“Malheureusement, seul un petit pourcentage des joueurs tirent un bénéfice du tennis, le reste ne gagne que suffisamment pour continuer. Beaucoup d’entre eux ne pourront pas subvenir à leurs besoins et cela met leur carrière en danger. J’espère que ce plan pourra aider car autant que possible “, a déclaré Elias à Gaspar Ribeiro Lanca.

Pendant ce temps, son compatriote Elias Pedro Sousa dit qu’il ira bien pour les prochains mois, mais qu’il pourrait connaître des difficultés financières dans la suspension du Tour dure plus longtemps.

“Heureusement, l’année s’est bien déroulée et je peux être” détendu “pendant quelques mois, mais si cela se prolonge beaucoup plus longtemps, ce sera beaucoup plus compliqué”, a déclaré Sousa à Gaspar Ribeiro Lanca.

Sousa, classé n ° 110 mondial, a disputé sa première finale ATP à Buenos Aires en février dernier avant de s’incliner face à la star norvégienne Casper Ruud. Sousa a gagné 680 268 $ au cours de sa carrière – 89 894 $ de ces 680 268 $ ont été gagnés cette saison.