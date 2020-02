Seyboth Wild, Barrios Vera, Dellien et Carballes Baena avancent

La première édition de l’Open du Chili à Santiago est en marche, avec quatre matchs de premier tour qui auront lieu lundi. Le Brésilien de 19 ans, Thiago Seyboth Wild, a battu Facundo Bagnis 6-1, 3-6, 6-1 en une heure et 46 minutes pour la troisième victoire de l’ATP, repoussant sept occasions de pause sur huit et offrant quatre contrôler le rythme dans les ensembles qu’il a réclamés.

Le jeune était sur une lancée dans le premier match, servant bien et produisant des pauses dans les matchs quatre et six avant de sécuriser le set avec un coup droit à 5-1. Bagnis a élevé son niveau dans le set numéro deux, forçant une erreur de l’adversaire au deuxième match à se déplacer devant et repoussant deux chances de pause à 5-3 pour le sceller avec un service gagnant.

Les retourneurs ont eu leurs chances dans les cinq premiers matchs de la manche décisive et c’est le Brésilien qui les a saisis, gagnant des pauses dans les matchs deux et quatre pour courir devant et se hisser au sommet avec un as dans le match sept pour la place dans le dernier 16.

Un autre joueur avec la wild card, Marcelo Tomas Barrios Vera a pris un départ gagnant à domicile, battant un qualifié Carlos Taberner 4-6, 6-4, 6-2 en deux heures et dix minutes. Le Chilien a repoussé cinq des sept chances de pause, brisant l’Espagnol quatre fois et dominant avec deux pauses précoces dans le décideur pour assurer la place au tour suivant et de précieux points ATP, classé 300e à l’heure actuelle!

Le 6ème tête de série Hugo Dellien a évincé un ancien demi-finaliste de Roland Garros Marco Cecchinato 6-3, 1-6, 6-3 en une heure et 44 minutes, assurant la première victoire ATP de la saison. Cecchinato a tiré dix as mais aussi sept doubles fautes, se brisant une fois dans les sets qu’il a perdus et ne pouvant pas gagner plus de cet excellent deuxième set.

Dellien a remporté le premier match avec une pause au début du deuxième match, repoussant quelques occasions de pause au neuvième match pour un 6-3 et un grand pas vers la ligne d’arrivée. L’Italien a pris le dessus dans le deuxième set, le réclamant en moins de 30 minutes avec une double pause, perdant à nouveau de la vapeur dans le décideur pour ne prendre que cinq points sur le retour et pousser le Bolivien à travers après avoir été brisé lors du quatrième match.

Dans la rencontre 100% espagnole, Roberto Carballes Baena a battu un Jaume Munar en difficulté 6-4, 4-6, 6-4 en deux heures et 38 minutes pour la deuxième victoire de la saison. Les Carballes Baena ont gagné deux points de plus que Munar, se cassant quatre fois et remportant cinq matchs retour pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Ils ont lancé l’action avec quatre pauses consécutives et c’est Roberto qui en a ajouté un autre à 3-3 pour saisir le premier match à 6-4. Le deuxième set a été fluide et Munar l’a emporté 6-4 avec une pause tardive dans le dixième match, incapable de maintenir cet élan dans le décideur où Carballes Baena a prévalu avec une seule pause à 2-2 pour passer au deuxième tour.