Seyboth Wild ouvre son casier à Santiago

Thiago Seyboth Wild Il a déjà averti le monde de ce qu’il est capable de faire la semaine dernière à Rio, en battant Davidovich et en poussant Coric à la limite. Cependant, peu s’attendaient à ce que son moment de forme lui donne le premier titre de sa carrière: cela s’est passé en Santiago, où il a couronné une semaine de rêve en battant Casper Ruud dans une finale très disputée par 7-5, 4-6 et 6-3. Ainsi, le joueur de tennis brésilien obtient le première blessure de sa carrière, retournant au Brésil une couronne ATP après de nombreuses années de sécheresse et mettant fin à un assaut sur le classement ATP qui le mènera à la 113e position dans le monde, avec une hausse de 69 rangs.

