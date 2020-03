Seyboth Wild, premier joueur de 2000 à remporter un titre ATP

Non seulement sur le plan personnel, le titre à Santiago a beaucoup de sens pour Thiago Seyboth Wild: c’est en quelque sorte une petite victoire pour la génération #NextGenATP, impatient de voir comment les jeunes chiots du circuit rejoignent le cercle des gagnants. Plus précisément, Wild est devenu le premier joueur né en 2000 capable de remporter un titre, surpassant ainsi les contemporains qui se sont installés dans des lieux privilégiés du classement plus longtemps que lui, comme Félix Auger-Aliassime (qui est déjà 0-5 au final) ou Jannik Sinner.

