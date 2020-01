Shaky Roger Federer perd le deuxième set contre Sandgren pour une peur

Jouant dans son 15e quart de finale de l’Open d’Australie, numéro mondial. 3 Roger Federer essaie de rester sur un score parfait lors des huit dernières rencontres ici à Melbourne et de se qualifier pour la 15e demi-finale. Il devra travailler dur pour cela, perdant le deuxième set 6-2 contre Tennys Sandgren en une demi-heure.

Contrairement à l’ouverture du score, Roger a commis trop d’erreurs de coups de fond et s’est cassé deux fois pour envoyer son rival en tête, Tennys essayant de devenir le premier Américain en demi-finale à Melbourne depuis Andy Roddick en 2009! Tennys a tout fait correctement dans ses matchs et a mis la pression sur Roger dans les matchs retour, en espérant plus de la même chose dans le reste de la rencontre.

Sandgren a tenu au début du set après une égalité lorsque Federer a inscrit un revers, trouvant la portée au retour et volant le service de Roger à 15 dans le prochain match lorsque le Suisse a pulvérisé une erreur de smash. Atterrissant un as au troisième match, l’Américain a confirmé la pause et remonté 3-0 avant que Federer ne réduise l’écart à 3-1 avec un coup droit sur la ligne gagnante au quatrième match, prêt à se battre pour faire reculer la pause.

Cela n’a pas pu arriver au cinquième match, mais il a réussi une reprise de volée au filet et a permis à Tennys de prendre un avantage de 4-1 avant la deuxième partie du set qui lui est allée jusqu’à présent. Roger a tenu à 15 dans le match six avec un gagnant de service pour rester dans un déficit de pause, mais Tennys ne devait pas être refusé, tirant un autre service en plein essor pour se déplacer 5-2 devant et forcer un grand rival à servir pour rester dans le set.

Face à deux points de set dans ce huitième match, Federer a sauvé le premier avec un vainqueur de la volée avant de décrocher un revers qui a donné le set à l’Américain après 30 minutes de jeu.