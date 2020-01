Shapovalov est étouffé par le Grand Chelem

Il ne devrait pas être facile de naître avec un cadeau sous le bras et de recevoir la distinction d’étoile lorsque vous avez à peine appris à marcher. Denis Shapovalov, d’origine multiculturelle, mais de passeport canadien, vit l’un des moments les plus doux de sa carrière. Il occupe la 13e position du classement, grâce en partie aux récents succès récoltés en fin de saison dernière. Il a réussi à sortir son record de professionnel en ATP 250 à Stockholm, s’est glissé dans sa première finale du Masters 1000 – celle de Paris Bercy – et a mené le Canada à sa première finale de Coupe Davis. Cependant, la chance ne suit pas dans le Grand chelem, où il enregistre ses pires résultats. Je suis arrivé à Open d’Australie 2020 comme l’un des joueurs de révélation la saison dernière et l’un des plus en forme était, mais les majors ne pardonnent pas au mépris et le jeune canadien est déjà hors du tournoi.

À 20 ans, «Shapo» est devenu l’un de ces joueurs qui composent NextGen, cette nouvelle sève de joueurs qui brisera l’hégémonie de Big3 et ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire du tennis. Cela en théorie. Mais comme ses homologues, Shapovalov n’a pas contribué à cette transition générationnelle. Étant le plus jeune joueur du Top-20, accumulant six victoires contre les joueurs du Top10 et battant Rafa Nadal, alors qu’il était en deuxième position du classement, cela ne suffit pas compte tenu des attentes générées autour de sa silhouette. Nous revenons au débat sur l’opportunité de donner autant à un joueur de tennis en herbe, alors qu’il n’a peut-être pas une force mentale aussi développée pour résister à la poussée médiatique. Là où je n’entre pas, ce qu’il faut revoir, c’est qu’il y a un schéma parmi ceux qui sont autorisés à faire partie de la soi-disant «nouvelle génération de tennis»: des joueurs complets, avec un tennis puissant, bon tactiquement et physiquement incommensurable, mais avec un L’esprit est toujours en formation. Jusqu’à présent, le Canadien est un autre paradigme de la complexité de rejoindre l’élite et de défier ceux qui le gouvernent, en particulier dans les tournois du Grand Chelem.

Shapovalov possède d’importantes compétences en tennis: un jeu complet et un revers à une main caractéristique, rappelant les temps passés mais dans une version mise à jour. Un joueur qui a rapidement montré son potentiel et a rapidement commencé à introduire son nom dans les dernières images des tournois principaux. Dans les championnats d’une semaine, surtout ceux qui se disputent sur la piste dure, c’est là que le Canadien est le plus compétitif. Sur les sept titres qu’il détient entre les tournois ATP, Challengers et Futures, cinq sont sur cette surface. Mais même sa prédilection pour jouer dans certaines conditions ne le prive pas des mauvais chiffres qu’il a dans les quatre «gros» de la saison, sans doute le point le plus faible de sa feuille de route.

Justement, l’un des faits qui m’a amené à me concentrer sur ce jeune homme aux cheveux blonds et à la casquette à l’envers a été la performance en Grand Chelem. Il faut remonter à 2015, lors de l’édition junior de Wimbledon. Là, le Canadien a été proclamé champion après avoir surmonté en finale une autre jeune promesse comme Alex de Miñaur. En section double, la même année, il conquiert l’US Open en duo avec son compatriote Felix Auger-Aliassime. Cependant, la situation cinq ans plus tard et avec onze participations aux tournois du Grand Chelem n’est pas positive. Et cela empire si nous prêtons attention à ses résultats dans l’argile et l’herbe. Entre les deux surfaces, il a 16 de ses 90 victoires professionnelles, seulement deux en Grand Chelem.

Sa première présence dans le tirage au sort final d’un tournoi majeur a été à Wimbledon, le lieu qui l’a vu naître et c’est là qu’il détient les pires records: il n’a remporté une victoire qu’en trois participations. Sur la terre battue de Roland Garros la situation est similaire: une victoire en deux participations. Il est à noter que le jeu de Shapovalov a besoin de modifications pour être compétitif tout au long du parcours de tennis et aspirer ainsi à figurer parmi les dix premiers au monde. Lorsque nous examinons leurs statistiques à l’US Open et à l’Open d’Australie, nous constatons une légère amélioration de leurs performances. En fait, le complexe Flusing Meadows (New York) est le scénario le plus propice pour voir la meilleure version du jeu canadien, et rien de tel que de jouer près de chez soi et de se sentir soutenu par le vôtre. En 2017, sa première année à l’US Open, a ébloui le public américain atteint la quatrième manche du tournoi. Il a été appelé par Pablo Carreño en trois bris d’égalité, mais en cours de route, il a laissé des noms importants comme Daniil Medvedev, Jo-Wilfred Tsonga et Kyle Edmund. Depuis lors, il ajoute deux troisièmes tours. En Australie, il sait aussi ce que c’est de gagner plus d’un match dans la même édition, ce qu’il a fait la saison dernière quand il a également atteint le troisième tour. Un an plus tôt, lors de sa première participation aux Antipodes, il avait remporté un match et en avait perdu un autre.

Lundi dernier, Denis Shapovalov a joué dans la surprise de la journée d’ouverture de l’Open d’Australie 2020 après avoir été battu par Martin Fucsovics en quatre manches (6-3 6-7 6-1 7-6). Il a étonné le sien et les étrangers pour le rival, mais surtout pour l’état de grâce que le Canadien vit après avoir fait un dernier tronçon de la saison dernière et avoir commencé le nouveau parcours en replaçant son pays dans les huit premiers du classement. nouvelle ATP Cup. C’est un flou de plus dans son parcours en Grand Chelem, mais cela aura un goût encore plus amer. Eh bien, cela semble être l’année pour voir ce joueur que nous avons entendu tant de merveilles, mais nous n’avons encore rien vu d’extraordinaire. Que devez-vous changer pour faire un saut qualitatif? Tout se passe pour améliorer votre tennis. C’est la base sur laquelle consolider d’autres aspects fondamentaux pour être compétitif pendant deux semaines, comme apprendre à gérer la pression à des moments importants, gérer le physique et défendre la condition qui lui est imposée en étant numéro 13 dans le monde. Tsitsipas, Thiem, Medvedev ou Zverev, membres du NextGen et installés dans le Top-10, ont également dû changer de puce pour apprendre à concourir au plus haut niveau pendant 15 jours. Pour le moment, il a déjà raté la première des quatre occasions de montrer que la distinction d’étoile qui lui est accordée n’est ni prématurée ni erronée.

