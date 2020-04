Shapovalov et Aliassime ont plus de temps pour gagner un chelem que Raonic

L’ancien numéro 4 mondial, Brad Gilbert, a déclaré que les jeunes Canadiens Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime ont de bien meilleures chances de gagner un Grand Chelem car ils ont du temps de leur côté par rapport à Milos Raonic, 29 ans.

Dans une interview accordée à TSN Canada, Gilbert a déclaré: «Denis et Felix ont beaucoup plus de temps de leur côté. À un moment donné, les trois grands vont vieillir et leur concurrence va donc être (Stefanos) Tsitsipas, (Alexander) Zverev , Dominic Thiem, ce sont les plus jeunes avec qui ils vont concourir dans cinq ans.

La fenêtre de Milos est beaucoup plus petite, mais il a joué aussi bien que je l’ai jamais vu jouer pour se rendre aux quarts de finale en Australie. J’ai été très impressionné par son match (troisième tour) contre Tsitsipas (tête de série n ° 6). Je ne l’ai jamais vu retourner un coup au sol aussi bien qu’il l’a fait dans ce match.

Les gars jouent beaucoup mieux dans la trentaine, mais j’aime les chances des plus jeunes. Cependant, je ne veux faire aucune prédiction jusqu’à ce que nous reprenions la tournée. C’est une période étrange en ce moment. “Gilbert dit qu’il a été très impressionné par Shapovalov et Auger-Aliassime qui sont tous deux classés dans le Top 20 au classement mondial.

“C’est incroyable qu’il soit déjà à ce niveau, dans le top 50, depuis plus de trois ans. Vous pensez presque qu’il a 25 ans, vous oubliez qu’aujourd’hui il n’a que 21 ans … La seule chose dont Denis a besoin, plus que tout avec son jeu, est le retour de bloc, un peu comme le retour de la Fed, pour obtenir plus de retours en jeu et être plus cohérent semaine après semaine.

(Felix) a eu quelques bonnes périodes et il a eu quelques périodes où, tout d’un coup, il se débat un peu et c’est naturel pour les jeunes joueurs. À 19 ans, votre objectif est de vous améliorer, de continuer à vous améliorer, de continuer à travailler sur votre jeu, de ne pas vous soucier d’autre chose, mais de travailler sur votre jeu.

Bien sûr, il peut développer son service et améliorer son coup droit, mais je pense que la cohérence est une chose énorme pour lui. Comme Denis, il a du temps de son côté. “Pendant ce temps, Gilbert dit que la meilleure joueuse du Canada, Bianca Andreescu, doit travailler sur sa condition physique, car elle semble être très sujette aux blessures au cours des dernières années.

“La disponibilité est votre meilleur atout et depuis qu’elle a environ 14 ans, chaque année, elle a l’impression d’avoir subi ces blessures importantes. Et ce n’est pas seulement une blessure, c’est le coude, l’épaule, le genou.

Je pense que, plus que tout, ce sera le problème n ° 1 pour comprendre: “Comment puis-je être en bonne santé et jouer pendant de longues périodes?” Je pense que le talent est là et elle a juste besoin d’être en bonne santé. Elle a toujours pu revenir forte.

L’année dernière, elle a très bien joué au cours des trois premiers mois de la saison, n’a disputé qu’un match à l’Open de France avant le Canada, puis revient et l’allume. Si elle avait été en bonne santé vers la fin de l’année dernière et le début de cette année, je l’aurais choisie pour gagner l’Open d’Australie, mais vous ne pouvez pas le gagner si vous n’y êtes pas.

De plus, plus vous êtes absent, plus votre (aura) d’invincibilité aux autres joueurs (diminue). Tout d’un coup, ils disent: «Whoah, elle est battable, parce qu’elle n’a pas joué. Mais si elle peut retrouver la santé, elle peut faire de grandes choses. “

L’Américain, qui a également remporté 20 titres au cours de sa carrière et a également entraîné Andy Roddick, Andy Murray et Kei Nishikori, se dit également impressionné par l’adolescente canadienne de 17 ans, Leylah Fernandez, “Elle est plus petite que je ne le pensais, mais compte tenu des quatre les joueurs que je viens de mentionner qui ont remporté des slams, je pense que si elle devient un peu plus forte physiquement, il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas commencer par faire le top 50 et partir de là.

Je l’ai regardée jouer quelques fois à l’Open d’Australie junior en 2019 et j’ai été très impressionnée par son coup droit, son service. Elle a une bonne ruse dans son jeu de gauche. Je pense vraiment qu’avec sa taille, être gaucher l’aidera. Elle a certainement un service intelligent et un bon coup droit, donc je pense qu’elle a un bel avenir. ”