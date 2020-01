Shapovalov: “Je ne pouvais pas tout donner de moi aujourd’hui”

La première grande déception de l’Open d’Australie a été la défaite au premier tour de Denis Shapovalov. Le jeune joueur de tennis canadien a subi une défaite contre Fucsovics et a montré sa tristesse lors d’une conférence de presse après avoir perdu en quatre manches, avec un bris d’égalité au quatrième set dans un match très régulier. “J’ai eu mes chances, menant le quatrième set avec une interruption, mais il a très bien joué tout au long du match et dans ce tie-break du quatrième set en particulier, mais aujourd’hui je ne pouvais pas tout me donner”, a déclaré Shapovalov.

