Shapovalov: “Je veux montrer cette semaine le niveau que j’avais pris au cours des cinq ou six derniers mois”

Après quatre défaites consécutives, le Canadien Denis Shapovalov a réussi à réduire cette inquiétante inquiétude négative avec une victoire de poids et de prestige contre le Croate Marin Cilic, champion du Grand Chelem. Le gaucher de Tel Aviv a commenté comment le site Web de l’ATP se rassemble sur cette importante victoire pour lui au deuxième tour de Marseille “Je savais que Marin serait un adversaire compliqué puisque nous avions eu deux matchs très serrés auparavant. J’ai très bien commencé mais il a beaucoup élevé le niveau au deuxième tour. Au troisième, j’avais besoin d’élever mon niveau de tennis. Je me sentais très à l’aise sur le terrain. aujourd’hui “, a déclaré Shapovalov, qui, il n’y a pas si longtemps, disputait une finale du Masters 1000 à Paris-Bercy. “Je veux montrer cette semaine le niveau des cinq ou six derniers mois”, a-t-il déclaré.

