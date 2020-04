Shapovalov maintenir sa constance est crucial lorsque le tennis revient

Lorsqu’il est question de l’abondance de jeunes talents dans le jeu masculin, quelqu’un qui est souvent mentionné est le Canadien Denis Shapovalov. Le joueur de 21 ans avait trouvé l’une des meilleures formes de sa carrière avant que la pandémie de coronavirus n’arrête la saison et sera sûrement déterminé à poursuivre ses progrès lorsque le tennis reviendra.

Le Canadien a vraiment fait irruption sur la scène avec certains de ses exploits lors de la Coupe Rogers en 2017. C’est lors de ce tournoi qu’il a décroché sa première victoire contre un joueur parmi les 10 premiers, battant Rafael Nadal, alors numéro 2 mondial, comme tableau principal. wildcard âgé de 18 ans seulement, lors d’une course mémorable en demi-finale. Il a soutenu cela en atteignant le quatrième tour de l’US Open et beaucoup s’attendaient à ce que le jeune pistolet profite d’une saison 2018 fructueuse.

Mais comme c’est souvent le cas avec les joueurs qui se font un nom au début de leur carrière, il y a des incohérences et des périodes de lutte à surmonter lorsqu’ils se familiarisent avec leur propre jeu, apprenant sur le tas en progressant dans le classement. Les joueurs doivent également s’adapter à la réalité des tournées, avec le style de vie nomade de passer d’un tournoi à l’autre apprécié par certains plus que d’autres, avec le mal du pays pas tout à fait rare.

Pour Shapovalov, après la fin prometteuse de 2017, les deux saisons suivantes se sont avérées difficiles. Il a connu des résultats remarquables, se classant parmi les 30 premiers en 2018 après avoir atteint les quatre derniers à l’Open de Madrid et avoir fait une autre demi-finale au niveau Masters 1000 à l’Open de Miami 2019. Mais sa progression n’a pas été aussi rapide que beaucoup l’avaient prévu et bien que son jeu animé et flamboyant ait continué à laisser les fans sur le bord de leurs sièges, le Canadien a perdu son chemin pendant la saison 2019 sur terre battue.

Il avait l’air mal à l’aise sur l’argile rouge plus lente, sa confiance semblant l’avoir abandonné. Shapovalov, un joueur qui aime prendre le ballon, recherchant souvent le premier vainqueur et utiliser sa puissance explosive pour dicter la procédure, est presque injouable à son meilleur. Mais aussi efficace que soit sa marque d’attaque de tennis, il le retient également pendant les jours de repos que chaque professionnel doit endurer, Shapovalov semblant manquer d’un plan fiable b.

La misérable forme de Shapovalov a continué à traverser le swing sur terre battue et la saison sur gazon. Il n’a marqué que deux victoires, battant Pablo Carreno Busta à l’Open d’Italie et Ugo Humbert à Lyon, et a perdu au premier tour à Monte-Carlo, Madrid, Paris, Stuttgart et à Queen’s et Wimbledon. Mais cette perte de forme s’est avérée temporaire. Malgré un début mitigé de la balançoire estivale nord-américaine sur terrain dur, les choses ont commencé à décliner pour Shapovalov à Winston-Salem.

Le Canadien semblait avoir finalement résolu le casse-tête, dont une grande partie semblait être attribuable à l’ajout de l’ancien professionnel respecté Mikhail Youzhny, classé 8e au monde, à son équipe d’entraîneurs. Youzhny a clairement apporté beaucoup à la table en peu de temps, mais Shapovalov mérite également beaucoup de crédit pour sa volonté d’écouter les conseils du Russe et de prendre ses critiques en considération.

Au départ, le Russe est arrivé à titre d’essai à l’Open de Winston-Salem, où il a eu un impact immédiat. Shapovalov a atteint les demi-finales, remportant trois matches consécutifs pour la première fois en cinq mois. Cela ne marque pas nécessairement un tournant immédiat, bien que Shapovalov ait fait une démonstration impressionnante à l’US Open, atteignant le troisième tour, mais cela semble avoir illustré à Shapovalov que les idées de Youzhny pouvaient fonctionner, à condition qu’il se soit appliqué.

Avant tout, la construction ponctuelle de Shapovalov a été très différente sous la tutelle de Youzhny. Le Russe n’a pas cherché à modifier radicalement le jeu agressif de Shapovalov, mais il a encouragé le jeune canon à tempérer cette agression avec plus de patience. Shapovalov semble avoir pris ce conseil à cœur, prenant la bonne balle et jouant les pourcentages, au lieu de se précipiter pour essayer de frapper un vainqueur trop tôt dans le point.

Ces améliorations ont permis à Shapovalov de terminer 2019 de manière excellente. Le Canadien a remporté le titre à Stockholm sans perdre un set, battant Filip Krajinovic en finale, et l’a soutenu avec une excellente semaine au Masters de Paris, où il a atteint sa première finale du Masters 1000, remportant trois des 20 meilleures victoires en cours de route. Il a été battu lors de cette finale par Novak Djokovic, mais il n’y a pas de honte à perdre contre le Serbe, l’un des meilleurs joueurs en salle de tous les temps.

Le deuxième changement radical mis en œuvre par Youzhny et Shapovalov au cours de cette période a vu le Canadien modifier son approche du retour. Plus tôt dans sa carrière, Shapovalov a cherché à prendre presque tous les retours, que ce soit un jeu réaliste ou non. Mais sous les yeux vigilants de Youzhny, Shapovalov a progressivement introduit le retour de bloc, utilisé depuis longtemps par le grand Roger Federer et son compatriote Stan Wawrinka.

Cela a permis à Shapovalov de s’impliquer dans plus de matchs retour. Il a obtenu beaucoup plus de retours en jeu, ce qui lui donne la possibilité de construire le point depuis le fond du terrain. Pour Youzhny, il s’agit non seulement de donner à Shapovalov une plus grande chance de tirer le meilleur parti de son jeu à long terme, mais aussi de rendre ces jours de congé un peu moins irréguliers et un peu plus mesurés. Et les progrès positifs réalisés par le Canadien ont créé une réelle excitation quant à ce qu’il pourrait réaliser si le tennis revenait à un moment donné en 2020.

Maintenant, il a le luxe de l’expérience de son côté, de vivre une perte de confiance et d’apprendre ce qui fonctionne dans son jeu et ce qui ne fonctionne pas, l’avenir semble en effet brillant pour le jeune pistolet. Il a toujours été béni avec la qualité pour affronter et battre les meilleurs du jeu lorsqu’il tire sur tous les cylindres. Mais Youzhny a aidé Shapovalov à trouver la cohérence qui lui manquait, le transformant en un des 15 meilleurs joueurs dans le processus. Ce qu’il reste à voir, c’est s’il peut aider Shapovalov à s’élever encore plus.

