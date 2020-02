«Sharapova a été un exemple de passion pour le sport»

D’Acapulco, Rafa Nadal il a eu des éloges après sa victoire sur le Serbe Miomir Kecmanovic (6-2 et 7-5) pour le russe Maria Sharapova, qui a annoncé son retrait hier. “C’est une triste journée pour le tennis car une référence du tennis féminin s’en va“, a admis les Baléares.

27/02/2020

Agir à 12:43

CET

SPORT.es

Le manacorí a montré son respect pour la course réussie du numéro un du classement WTA et vainqueur de cinq titres du Grand Chelem. “Nous finissons tous un jour. Elle a été un exemple de passion pour le sport“a déclaré le numéro 2 mondial.

Sur le match en question, l’Espagnol s’est dit satisfait car il a connu une amélioration de son jeu et affrontera les quarts de finale de l’ATP 500 mexicain dans de meilleures conditions. “Je me suis amélioré par rapport à hier, je suis content de ma façon de jouer“at-il ajouté.

Les Baléares joueront jeudi contre les Coréens Soonwo Kwon et s’il gagne, il jouera les demi-finales contre les meilleurs entre le Suisse Stan Wawrinka et le Bulgare Grigor Dimitros.

Comment pourrait-il en être autrement, Nadal Ils l’ont également interrogé sur le coronavirus et la réponse a été directe. “J’espère que c’est contrôlé, que le remède est trouvé et que cette incertitude est arrêtée, cette psychose, cette peur. C’est la chose la plus importante, non seulement pour les Jeux Olympiques, mais pour l’humanité “, a-t-il conclu.

.