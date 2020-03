Sharapova croyait qu’elle était toujours en elle jusqu’au dernier point

Michael Joyce, l’ancien entraîneur de Maria Sharapova, dit que la forme qu’il savait que l’ancienne n ° 1 mondiale allait être un grand joueur quand elle était au début de son adolescence car elle avait un grand feu de compétition intérieur. S’adressant à Stats Perform, Joyce dit: “La première fois que j’ai rencontré Maria, je pense qu’elle avait neuf ans, j’étais en tournée à l’époque et quand j’étais de retour à LA, j’allais prendre une leçon avec Robert, qui était mon entraîneur en grandissant.

Un jour, il a demandé si je prendrais un coup avec cette jeune fille russe qui était venue pour prendre une leçon, il a dit qu’elle était géniale et qu’elle essayait si fort. Elle est venue sur le terrain et je m’en souviens comme si c’était hier. Je n’avais jamais vraiment frappé avec une gamine de neuf ans, alors je me suis débrouillée doucement, puis son père, qui ne parlait pas très bien l’anglais à l’époque, m’a dit que je pouvais frapper plus fort.

Maria plongeait sur le terrain, courant après la balle, j’ai alors développé une petite relation avec elle. Il s’est avéré qu’elle avait 15, 16 ans.Je jouais ces deux dernières années en tournée mais ma mère était vraiment malade du cancer, donc je passais beaucoup de temps à la maison et je gagnais un peu d’argent en tant que frappeuse pour Maria et Je pouvais encore la battre assez mal à l’époque.

Au moment où je voyageais avec elle à plein temps, ce n’était pas comme être avec un parfait inconnu. “Joyce continue,” Avec le recul, je savais qu’elle était spéciale. Bien sûr, je ne savais pas à neuf ans, je n’en avais aucune idée à l’époque, mais au moment où elle avait 15 ans, elle essayait déjà de participer à des événements professionnels.

On pouvait dire qu’à 14, 15 ans, elle avait cette envie de compétition et un peu comme l’œil du tigre. Je me souviens que parfois je frappais avec elle et Robert disait «joue quelques sets» et je disais «Robert, écoute, comment veux-tu que je joue? Rapprochez-vous? Il dirait «non, tue-la».

Je me sentirais mal de la battre 6-1 4-0 ou quelque chose comme ça et elle essaierait si fort juste pour gagner un match. Je remarque tout de suite qu’en la chassant, elle adorait concourir. Je pouvais voir beaucoup de choses sur lesquelles je pouvais m’améliorer, donc une fois que j’ai commencé à travailler avec elle à plein temps, je pouvais travailler sur le fait de prendre le ballon tôt, la stratégie, l’amélioration de son coup droit, etc.

La seule chose qui ressort avec elle, c’est que lorsqu’elle jouait depuis le premier tournoi presque jusqu’à la fin, j’ai toujours su que celui contre qui elle se battrait devrait traverser l’enfer pour la battre, car elle n’abandonnait jamais.

Elle avait la conviction qu’elle était toujours en elle jusqu’au dernier point. ”

Joyce, qui a aidé Sharapova à remporter 2 tournois du Grand Chelem et à atteindre le classement n ° 1 mondial pendant leur temps ensemble, dit: “Je me souviens être allé en Amérique du Sud pour jouer quelques expositions à environ 21 ans, nous sommes allés au Chili et il y avait probablement 20 000 personnes là-bas.

Ensuite, nous sommes allés en Argentine et partout où nous sommes allés tout le monde la connaissait. Il y a une certaine aura chez certaines athlètes et elle en avait certainement. Partout où elle allait, il y avait de grandes foules, qu’elle s’entraîne ou joue, tout le monde dans les aéroports la connaissait, marchant dans la rue.

C’est spécial et ça n’arrive pas souvent. Il y a tellement de filles qui jouent maintenant qui admirent probablement Maria. Ils pourraient dire qu’ils ne l’aiment pas ou ceci et cela, mais vous pensez à une fille qui est au milieu de la vingtaine, quand elle a gagné Wimbledon [aged 17] c’étaient de jeunes enfants, alors c’est sûr qu’ils l’admirent. Ils pourraient ne pas l’admettre maintenant, mais elle l’aurait admirée quand ils étaient enfants. ”