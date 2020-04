Sharapova partage son numéro de téléphone pour discuter avec les fans

L’extenista russe Maria Sharapova Il a partagé son numéro de téléphone via les médias sociaux pour parler aux fans et répondre aux questions pendant le confinement de la pandémie mondiale de coronavirus COVID-19, un moyen de surmonter la “distance physique” forcée.

“J’ai essayé de trouver un moyen d’entrer en contact avec tout le monde, parce que la semaine dernière, je me suis beaucoup amusé à faire une vidéoconférence avec des questions et réponses avec 150 d’entre vous. J’ai quitté ce chat vidéo pour le refaire”, a-t-il expliqué dans une vidéo sur son compte. officier de Twitter.

Ainsi, le quintuple vainqueur d’un «Grand Chelem» Il a reconnu qu’il voulait être “plus connecté” au monde dans son confinement à la maison. “Cela est dû en grande partie au fait que nous vivons tous ensemble cette séparation, cette distance physique”, a souligné le WTA pendant 21 semaines.

L’extenista a accompagné la publication de son numéro de téléphone. “Je veux que tu m’écrives ce que tu penses. Voici mon idée: je veux que tu m’écrives un message avec ce que tu penses un numéro que je laisserai à l’écran “, terminé.

Le 26 février, Sharapova lui a annoncé retrait des sports professionnels. “Comment laissez-vous derrière vous la seule vie que vous ayez jamais connue? Comment vous éloignez-vous des champs où vous vous êtes entraînés depuis votre enfance, le jeu que vous aimez, celui qui vous a apporté des larmes et des joies indescriptibles, un sport où vous avez trouvé une famille et les fans qui vous encouragent depuis plus de 28 ans? Je suis nouveau dans ce domaine, alors pardonnez-moi. Tennis: je vous dis au revoir “, a-t-il annoncé dans un article du magazine” Vanity Fair “.

Sharapova conquis Wimbledon en 2004, quand j’étais à peine 17 ans, et l’US Open en 2006. Par la suite, il a également remporté l’Open d’Australie (2008) avant de compléter son record de «majors» avec deux blessures à Rolando Garros (2012 et 2014). En outre, elle a détenu le numéro un mondial pendant 21 semaines et parmi ses réalisations figurent également l’argent olympique à Londres 2012 ou la Coupe de la Fédération de 2008. En 2016, elle a été sanctionnée pendant deux ans pour avoir été testée positive pour le meldonium.

.