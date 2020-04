«Si j’avais perdu en cinq sets, j’aurais été heureux»

Quelques semaines à peine après ses 17 ans, le jeune Espagnol Rafael Nadal est entré dans son premier Major à Wimbledon, restant à l’écart du terrain depuis Hambourg en raison d’une blessure au coude. Rafa était demi-finaliste au Wimbledon junior il y a un an, mais ce fut une expérience complètement différente pour lui, jouant sur la grande scène pour la première fois et faisant de son mieux pour faire bonne impression.

Au premier tour, l’Espagnol a battu Mario Ancic en quatre sets, devenant l’un des plus jeunes joueurs de l’ère Open avec une victoire à Wimbledon et face au n ° mondial. 489 Lee Childs au deuxième tour. Childs était capable de bien jouer sur les surfaces rapides mais ne pouvait pas égaler le niveau de Nadal, Rafa réussissant un triomphe 6-2, 6-4, 6-3 en un peu plus de deux heures pour se retrouver dans les 32 dernières!

Childs a saisi deux pauses en seulement quatre occasions et cela n’a pas été suffisant pour le garder compétitif, le jeune ayant obtenu six pauses sur 19 occasions de rester en tête et de se retrouver au troisième tour. “Oui, je pense que la pluie est venue au bon moment pour moi, il frappait bien dans ces moments-là et je ne l’ai pas fait.

J’ai mieux joué dans les deux premiers tours contre Mario Ancic qu’aujourd’hui, ne jouant pas au niveau souhaité à la fin du deuxième et au début du troisième set. Ces deux sets contre Mario restent mon meilleur tennis sur gazon, aujourd’hui je n’étais pas à ce niveau car je n’étais pas rapide avec mes jambes, un élément crucial si vous jouez sur gazon.

Par rapport à l’argile, j’ai changé un peu de tout. La prise sur mon coup droit et mon revers est différente et je sers avec plus de tranche. L’important, c’est que tout va bien avec mon coude. Je devrais perdre au prochain tour, vous savez.

Avant Wimbledon, j’aurais signé une défaite de cinq sets au premier tour et je serais content de ce résultat car je n’ai pas pu jouer pendant un mois. Je peux seulement dire que je ferai de mon mieux lors du prochain match et nous verrons. Les joueurs espagnols commencent à obtenir de bons résultats sur gazon, les jeunes compétiteurs ont intérêt à jouer sur cette surface et à développer leur jeu. ”