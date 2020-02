«Si je battais Roger Federer, je serais probablement à …»

Tout comme en 2018, Tennys Sandgren a enregistré son meilleur tennis pour Melbourne Park, atteignant son deuxième quart de finale de l’Open d’Australie après avoir battu Matteo Berrettini et Fabio Fognini. Dans la bataille pour la première demi-finale majeure, Tennys a affronté le champion de la FIFA 20 fois Roger Federer et a produit l’une de ses meilleures performances dans une carrière, au bord de la victoire contre le n ° mondial.

3. Le Suisse a gagné 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3 après trois heures et 31 minutes, repoussant sept balles de match dans le quatrième set et réalisant l’une de ses évasions les plus spectaculaires en plus plus de deux décennies sur le Tour. Aux prises avec une blessure à l’aine, Federer est resté loin derrière dans les sets deux et trois, maîtrisé par un courageux américain avant de retrouver ses coups dans le set numéro quatre pour rester en contact.

Face à l’élimination, Roger a effacé ces points de match à 4-5 et le bris d’égalité, restant en vie et obtenant un coup de pouce massif devant le décideur où il avait le dessus pour sceller l’accord et laisser Tennys les mains vides. En gaspillant une vaste opportunité de battre l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Sandgren avait besoin de temps pour accepter la défaite et la rencontre en général, se sentant déçu dans les deux premières heures après l’affrontement, essayant de prendre toutes les choses positives avec son famille, entraîneurs et amis.

“Le tennis est un sport difficile. Vous essayez de faire le plein d’énergie au bon moment, essayez de faire de votre mieux au cours de ces semaines et de moudre, mettez votre meilleur pied en avant. J’ai l’impression de bien jouer, de faire de bonnes choses sur le terrain et s’améliorer en tant que joueur.

Quand je joue mon meilleur tennis, j’ai l’impression d’être en compétition avec les meilleurs joueurs. Cependant, il y a des choses sur lesquelles je dois encore travailler. Probablement pour améliorer l’aspect mental et ne pas être aussi frustré; Je dois jouer concentré et être positif, des choses comme ça.

J’ai un jeu assez grand et je peux faire des choses qui peuvent frustrer les gars qui sont à ce niveau. Si je gagnais contre Roger, je serais probablement aux Jeux olympiques en ce moment. Maintenant, je dois gagner plus de matchs et nous verrons où les jetons tombent.

J’aimerais essayer de terminer l’année dans le top 20 voire le top 10. J’ai l’impression que c’est à portée de main si je continue de m’améliorer, de continuer à m’efforcer dans la bonne direction. ”