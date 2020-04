Si je devais choisir un tournoi pour gagner, ce serait …

Le joueur de tennis australien John Millman dit que s’il devait choisir un tournoi pour gagner, ce serait Wimbledon, suivi de l’Open d’Australie et de la Coupe Davis. Dans une interview exclusive sur le site Web de Tennishead, l’Australien de 30 ans a déclaré: “L’un de mes moments de tennis les plus spéciaux a été de se qualifier pour la première fois à Wimbledon et de jouer sur ces terrains.

J’ai réussi à faire le troisième tour et à y jouer Andy Murray. Il faudrait donc que ce soit Wimbledon – mais suivi de très près par l’Open d’Australie, qui est un tournoi si spécial. La foule locale est vraiment derrière nous là-bas.

C’est d’un point de vue individuel. Étant impliqué dans la Coupe Davis, je suis un grand fan de l’ancien format. C’était assez spécial aussi. Ce serait donc ces trois-là ». Millman dit que l’ancien numéro un mondial, Pat Rafter, était son idole en grandissant.

«Venant du Queensland, il s’agissait de Pat Rafter. C’était un garçon de Mount Isa qui a déménagé dans la banlieue nord de Brisbane. Si vous demandez à un Queenslander de mon âge, Pat Rafter était quelqu’un que nous admirions tous». .

43 Millman dit que le fait de venir d’un pays chargé d’histoire du tennis a été un avantage ainsi qu’un fardeau pour les joueurs australiens. “Un peu des deux. Nous entendons parler de l’histoire du tennis et nous comprenons ce qui va avec.

Nous sommes souvent comparés à eux – et, évidemment, nous n’avons pas atteint leur sommet. Mais l’environnement du tennis a beaucoup changé depuis. Je ne pense pas que nous verrons jamais un pays dominer à nouveau autant que les Australiens ou les Américains l’ont fait.

Il y avait alors quelques pays qui dominaient vraiment. En Australie, nous avons une petite population et de nombreux athlètes talentueux répartis sur un certain nombre de sports. Il y a peut-être aussi un léger décalage entre la génération précédente et celle maintenant, bien qu’il y ait quelques personnages spéciaux qui se sont vraiment chargés de nous aider.

Tony Roche est l’un de ces gars. Il fait vraiment un effort. Il aime le jeu. Il aime les Australiens représentant leur pays. Il est l’un des rares anciens joueurs australiens à ne pas vous faire ressentir les pressions de ce que lui et sa génération ont accompli ».

Millman a également présenté une proposition de compétition par équipe nationale si les conditions en Australie s’améliorent et qu’il est possible de jouer au tennis au niveau national avant la reprise des circuits ATP et WTA. Tennis Australia étudie sa proposition.