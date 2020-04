Si le circuit est annulé cette année, je ne sais pas comment je vais survivre

Thomas Drouet, l’entraîneur du numéro 29 mondial Qiang Wang, a déclaré qu’il n’était pas payé par Wang lors de l’arrêt actuel du tennis, dans une interview au quotidien français L’Equipe. Drouet dit qu’il a essayé de conclure un accord avec Wang alors que la saison reste suspendue.

«J’ai un contrat qui devrait durer de 35 à 40 semaines. Lorsque nous avons appris que les tournois avaient été annulés au moins jusqu’en juillet, nous avons essayé de parvenir à un accord afin que je reçoive 50% de mon salaire et je l’ai compté comme une semaine entière.

Elle a refusé parce qu’elle ne gagne pas d’argent. Je n’ai pas d’aide et en ce sens c’est une situation un peu précaire et on ne sait même pas quand le circuit reprendra. Nous avons décidé de nous entraîner à partir de juin et trois semaines plus tard nous partons pour Maurice.

Pourtant, si le circuit est annulé, je ne sais pas comment je vais le faire. “Drouet dit qu’il serait ouvert à d’autres emplois pour gagner de l’argent s’il le devait et était même disposé à vendre des pizzas pendant la fermeture du tennis à cas requis.

Qiang, 28 ans, a remporté deux titres en simple sur le circuit WTA, un titre en simple sur la série WTA 125K, et 13 titres en simple et un titre en double sur le circuit ITF. Son meilleur résultat dans les tournois majeurs est venu à l’US Open 2019 où elle a atteint les quarts de finale.

Elle a culminé à la 12e place du classement, devenant la deuxième joueuse de tennis chinoise la plus classée de l’histoire après Li Na. Amorcée 27e à l’Open d’Australie cette année, elle a battu 23 fois la championne du Grand Chelem Serena Williams en trois sets avant de perdre au quatrième tour.