«Si Nick Kyrgios bat Karen Khachanov, je serai prêt à ..»

Depuis le tirage au sort, les fans du monde entier attendent le choc du quatrième tour de l’Open d’Australie entre le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal et Nick Kyrgios. Comme nous le savons tous, l’Australien n’est pas le plus grand fan du jeu de Nadal, l’accusant constamment qu’il prend trop de temps entre les points et mentionnant souvent l’Espagnol lors de ses matchs.

Lors de sa rencontre de troisième ronde avec Gilles Simon, Nick a reçu un avertissement de l’arbitre de chaise et Nadal était de nouveau à son ordre du jour, se moquant du champion de la Major à 19 reprises et de sa motion de service. En plus de cela, Kyrgios a joué à un niveau élevé jusqu’à présent dans les deux premiers matches, servant bien et restant concentré dans les échanges pour définir le choc du troisième tour avec Karen Khachanov.

D’un autre côté, Nadal a déjà atteint le quatrième tour, atteignant les 16 derniers à Melbourne pour la 13e fois après un triomphe unilatéral de 6-1, 6-2, 6-4 sur Pablo Carreno Busta en moins de 100 minutes. . Nadal a bien parlé de Kyrgios et de Khachanov, disant qu’il regardera le match entre deux des plus grands joueurs du monde et se préparera pour le prochain affrontement, celui qui passera.

Nadal et Kyrgios ont joué sept fois dans le passé et l’Espagnol a remporté quatre victoires, la plus récente à Wimbledon l’année dernière après un grand combat. “Nick Kyrgios et Karen Khachanov sont tous les deux d’excellents joueurs; Nick aime toujours jouer ici à la maison et Karen est une joueuse avec un grand potentiel.

Je les regarderai, appréciant ce qui devrait être une rencontre de tennis passionnante entre deux des meilleurs joueurs du monde; voyons ce qui va se passer. Si Nick Kyrgios gagne, j’espère être prêt pour cet affrontement. ”