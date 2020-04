Si nous jouons à Roland Garros en septembre, cela signifie que nous avons vaincu la pandémie

La star de tennis française Alize Cornet dit qu’elle espère que le tournoi de Roland Garros pourra être disputé en septembre car cela indiquerait une victoire sur la pandémie de COVID-19. Dans une interview sur le site TennisActu, Cornet a déclaré que sa réaction initiale au report du tournoi était d’incrédulité depuis que les joueurs l’ont appris sur Twitter.

“Ma première réaction a été de me demander” Qu’est-ce que c’est? “, Tous les joueurs en apprennent sur internet, sur Twitter. La communication a été très mal faite, même la Fédération a admis que la communication n’était pas bonne.

Cela a été annoncé un peu soudainement, sans être d’accord avec les autres organisations. ATP, WTA, ITF, tout le monde a été surpris. C’est un peu forcé, c’est ça qui me dérange. Puis j’ai eu une deuxième réaction en me disant “Génial on a un rendez-vous avec Roland, c’est génial!” Si Roland Garros peut continuer, ce serait la victoire de la saison 2020.

Si nous nous retrouvons tous à Roland Garros en septembre, cela signifiera que nous avons vaincu COVID et que nous pourrons reprendre notre activité et c’est ce que tout le monde veut. Maintenant c’est limité “espérons que Roland aura lieu!” peu importe comment cela a été fait. “

Cornet dit qu’elle ne sait pas quand et comment le circuit reprendra et espère que toute la saison ne sera pas annulée. “J’avoue que je ne sais plus quoi en penser … L’évolution a été si incroyable.

Il y a un mois et demi, je jouais encore le tournoi à Lyon. Il y a tellement de choses qui se sont passées … Nous n’avons aucune visibilité sur ce qui va se passer dans les semaines à venir, dans les mois à venir … Tout ce que je veux c’est que nous ayons au moins l’opportunité de jouer à Roland-Garros.

Et je suis assez optimiste car c’est toujours fin septembre. Il devrait y avoir des résolutions d’ici là et une évolution aussi. J’ai du mal à croire à une saison 2020 blanche, sans tennis. Ce serait mauvais pour tout le monde, même pour les amateurs de tennis.

Ce ne serait pas bon pour le moral des joueuses et des fans “L’ancienne n ° 11 mondiale dit qu’elle est occupée à faire des choses pour lesquelles elle n’aurait pas le temps autrement.” Je suis en bonne santé, ce qui n’est pas le cas pour tout le monde.

Nous voyons encore beaucoup de gens autour de nous affectés par la Corona. Ma famille et moi allons très bien, c’est donc la bonne nouvelle. Et puis je vis très bien cet enfermement. Je me sens vraiment bien dans ma vie, faire une pause et prendre un peu de temps à la maison, c’est vraiment très bénéfique pour moi.

Je fais beaucoup de choses que je n’ai généralement pas le temps de faire. Cela m’a permis de faire une vraie rupture dans cette vie que nous avons les joueurs de tennis. Il y a une chose sur laquelle je suis super rigoureuse, c’est que je fais du sport tous les jours.

Je n’ai pris qu’un ou deux jours de repos depuis le début de l’accouchement, mais j’essaie vraiment de m’en tenir à 90 minutes de sport par jour minimum. Bien sûr, ce n’est qu’une préparation physique car je ne peux pas jouer au tennis. Je fais de la préparation physique à la maison, dans mon garage, j’invente beaucoup d’exercices.

Je lis beaucoup, j’écris beaucoup sur beaucoup de choses différentes. C’est vraiment une de mes passions donc j’y passe beaucoup de temps. Je suis confiné avec mon compagnon, nous jouons à des jeux de société, nous profitons un peu de la vie. Il travaille à distance, donc il est plutôt occupé.

Nous essayons de prendre du temps pour nous et finalement les jours passent très vite. “La Française a également dit qu’elle avait écrit un livre basé sur sa vie et voyageait sur le circuit, qu’elle espère sortir à l’Open de France.