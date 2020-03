“Si quelqu’un peut battre des records, c’est Serena Williams”

L’ancienne n ° 1 mondiale Maria Sharapova dit qu’elle n’a pas l’intention de devenir entraîneur ou de revenir au tennis, dans une interview au New York Times. La Russe a annoncé sa retraite plus tôt cette semaine, mais a déclaré qu’elle envisageait de devenir entraîneure ou de revenir comme Kim Clijsters ou Serena Williams, qui, selon elle, pourrait battre des records en tennis féminin.

“Non. Je promets à tout le monde. Il est difficile de comparer les positions de chacun au moment opportun. Je pense que tout le monde a des choses très différentes dans sa vie, et je pense que pour les femmes, il y a aussi la conversation de la famille, qui est évidemment une grande partie du retour de Serena après s’être éloignée du jeu pendant un petit moment.

Mais je pense que s’il y a quelqu’un qui peut battre des records, c’est elle, et je ne doute pas qu’elle le peut ». La femme de 32 ans a déclaré qu’elle voulait avoir des enfants et qu’elle ne s’est jamais vue mère et joueuse de tennis, en partie à cause de la séparation de ses parents lorsqu’elle a déménagé aux États-Unis lorsqu’elle était enfant.

“(Je) ne saurais pas faire les deux … consacrer des heures et des heures à ton corps et à tes forces et au terrain … Ce ne sont jamais les circonstances dans lesquelles je voulais avoir un enfant … Ça (la séparation d’avec ma maman) influence certainement beaucoup de décisions que je prendrai à l’avenir.

Il y a l’expression “vous faites des plans et Dieu rit”, et j’espère vraiment qu’il ne rit pas. J’ai vraiment eu de si bonnes relations avec ma mère et mon père, mais je veux donner à mes enfants un sentiment de paix et un sens de la maison ».

La quintuple championne du Grand Chelem a également parlé de son interdiction du dopage et dit qu’elle reste fière de la façon dont elle a traversé la situation et en est revenue. “C’était une situation que j’ai dû traverser et je l’ai fait de la manière la plus honnête et la plus humble.

Et être dans ma position et être si vulnérable et dire que j’ai fait cette erreur et passer deux épreuves, continuer à m’entraîner comme je l’ai fait, puis revenir et aller sur le terrain et rivaliser avec autant d’amour pour le sport, c’est un exemple incroyable. Et j’en suis fier ».